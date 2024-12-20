Musk’ın tavsiyesi tartışma yarattı: Masrafları kısarak çocuk sahibi olabilirsiniz

Maye Musk, programda çocuk sahibi olmanın "hayatınızdaki en büyük hediye" olduğunu belirterek, "Elon doğduğunda garaja bakan iki odalı bir dairede yaşıyorduk. Kimbal doğduğunda ise manzaralı iki odalı bir daireye taşındık.

Tosca doğduğunda ise yine iki odalı bir eve taşındık" diyerek, her bir çocuğun yaşam koşullarını iyileştirdiğini ve maddi zorlukların üstesinden geldiklerini söyledi. Musk, dışarıda yemek yememek ve sinemaya gitmemek gibi masraflardan tasarruf edilerek çocuk sahibi olunabileceğini öne sürdü.