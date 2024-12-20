Musk’ın tavsiyesi tartışma yarattı: Masrafları kısarak çocuk sahibi olabilirsiniz
Ünlü milyarder Elon Musk'ın annesi Maye Musk'ın çocuk sahibi olmanın sadece sinema ve dışarıda yemek yemek gibi masrafları kısmakla mümkün olacağını savunması sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
Elon Musk’ın annesi Maye Musk, çocuk sahibi olmanın maliyetlerini küçümseyen açıklamalarıyla sosyal medyada tartışmaya yol açtı.
15 Aralık’ta Fox and Friends programına katılan Musk, geçtiğimiz ay bir komedyenin çocuk sahibi olmanın çok pahalıya mal olduğunu iddia etmesinin ardından, çocuk sahibi olmanın maddi anlamda zorluk yaratmayacağını savundu.