Musk’ın tavsiyesi tartışma yarattı: Masrafları kısarak çocuk sahibi olabilirsiniz

Ünlü milyarder Elon Musk'ın annesi Maye Musk'ın çocuk sahibi olmanın sadece sinema ve dışarıda yemek yemek gibi masrafları kısmakla mümkün olacağını savunması sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Musk’ın tavsiyesi tartışma yarattı: Masrafları kısarak çocuk sahibi olabilirsiniz - 1

Elon Musk’ın annesi Maye Musk, çocuk sahibi olmanın maliyetlerini küçümseyen açıklamalarıyla sosyal medyada  tartışmaya yol açtı.

15 Aralık’ta Fox and Friends programına katılan Musk, geçtiğimiz ay bir komedyenin çocuk sahibi olmanın çok pahalıya mal olduğunu iddia etmesinin ardından, çocuk sahibi olmanın maddi anlamda zorluk yaratmayacağını savundu.

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Musk’ın tavsiyesi tartışma yarattı: Masrafları kısarak çocuk sahibi olabilirsiniz - 2

Maye Musk, programda çocuk sahibi olmanın "hayatınızdaki en büyük hediye" olduğunu belirterek, "Elon doğduğunda garaja bakan iki odalı bir dairede yaşıyorduk. Kimbal doğduğunda ise manzaralı iki odalı bir daireye taşındık.

Tosca doğduğunda ise yine iki odalı bir eve taşındık" diyerek, her bir çocuğun yaşam koşullarını iyileştirdiğini ve maddi zorlukların üstesinden geldiklerini söyledi. Musk, dışarıda yemek yememek ve sinemaya gitmemek gibi masraflardan tasarruf edilerek çocuk sahibi olunabileceğini öne sürdü.

Musk’ın tavsiyesi tartışma yarattı: Masrafları kısarak çocuk sahibi olabilirsiniz - 3

Ancak, bu açıklamalar büyük bir tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada yorum yapan birçok kişi, çocuk sahibi olmanın sadece sinema ve dışarıda yemek yemek gibi basit masrafları kısmakla mümkün olmadığını belirtti.

Musk’ın tavsiyesi tartışma yarattı: Masrafları kısarak çocuk sahibi olabilirsiniz - 4

Birçok kullanıcı, hastanede doğum yapmanın bile binlerce dolara mal olabileceğine dikkat çekerek, bu tür masrafların insanlar için ciddi bir endişe kaynağı olduğunu vurguladı.

Bir yorumda, “Hastanede doğum yapmanın maliyeti 13 bin dolardan başlar. Eğer çocuğun özel ihtiyaçları varsa ya da prematüre doğarsa, bu maliyet 140 bin dolara kadar çıkabilir” denildi.

Musk’ın tavsiyesi tartışma yarattı: Masrafları kısarak çocuk sahibi olabilirsiniz - 5

Maye Musk’ın bu tür açıklamaları, son zamanlarda sıkça gündeme gelmeye başladı. Geçen ay, Elon Musk hakkında "zengin" denmesinin "aşağılayıcı" olduğunu söylemiş ve oğlunun "dünyanın dahisi" olarak tanımlanmasını tercih ettiğini belirtmişti.

Musk ailesinin açıklamaları, zaman zaman kamuoyunda tartışmalara yol açmakta ve geniş yankılar uyandırmaktadır.

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