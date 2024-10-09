Musk'tan "Epstein" iddiası: Milyarderler Trump'ın kazanmasından korkuyor

ABD'li milyarder Elon Musk, aralarında Bill Gates ve Reid Hoffman'ın da bulunduğu bazı önde gelen ABD'li milyarderlerin, gelecek ayki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın kazanmasından korktuklarını iddia etti. Musk'ın iddiasına göre milyarderler, Jeffrey Epstein ile bağlantılarının ortaya çıkmasından endişe ediyor.

Musk'tan "Epstein" iddiası: Milyarderler Trump'ın kazanmasından korkuyor - 1

EPSTEIN VE DIDDY BAĞLANTILARI

ABD'li milyarder Elon Musk, sosyal medya uygulaması X üzerinden Tucker Carlson ile röportaj yaptı.

Musk, milyarderlerin cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölen milyarder Jeffrey Epstein ve 120 kişinin cinsel istismarla suçladığı "Diddy" lakaplı rapçi Sean Combs ile ilişkilerinin ortaya çıkmasından korktuğunu öne sürdü.

Trump'a desteğini açıklayan Musk, milyarderlerin bu nedenle başkanlık seçiminde Demokrat aday Kamala Harris’e destek olduğunu savundu.

DÜNYA HABERLERİ

Musk'tan "Epstein" iddiası: Milyarderler Trump'ın kazanmasından korkuyor - 2

TRUMP KAZANIRSA MÜŞTERİ LİSTESİNİ AÇIKLAYACAK

Harris'in arkasındaki milyarderlerden bazılarının bu sebeple Trump'ın kazanmasından korktuklarını iddia etti.

Musk, "Bence Kamala'nın bu kadar çok destek almasının bir nedeni de Trump'ın kazanması halinde Epstein'in müşteri listesinin kamuoyuna açıklanacak olması." dedi.

Musk'tan "Epstein" iddiası: Milyarderler Trump'ın kazanmasından korkuyor - 3

GATES VE HOFFMAN DA LİSTEDE

Musk, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve LinkedIn'in kurucusu Reid Hoffman'ı, Epstein'ın müşteri listesinin yayınlanmasından korktuğu iddia edilen milyarderlerden ikisi olarak gösterdi.

Gates ve Hoffman, Demokratların önemli bağışçıları arasında yer alıyor.

Musk'tan "Epstein" iddiası: Milyarderler Trump'ın kazanmasından korkuyor - 4

"EPSTEIN KONUSUNDA ENDİŞELİLER"

Hoffman'ın ideolojik olarak Trump'la aynı çizgide olmadığına işaret eden Musk, "Ancak bence Epstein konusunda gerçekten endişeli. Adalet Bakanlığı'nın gerçekten ilerleme kaydedebileceğinden korkuyor." ifadelerini kullandı.

Musk'tan "Epstein" iddiası: Milyarderler Trump'ın kazanmasından korkuyor - 5

Musk, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında yer alanların yargılandığına dikkati çekerek Epstein ile ilişkisi olanların cezasız kalmasının akıllara durgunluk veren bir durum olduğunu dile getirdi.

Epstein'ın suçlarına ilişkin video kanıtları iddialarıyla ilgili olarak Musk, "Diddy ve Epstein arasında muhtemelen birkaç bin saatlik görüntü var." diye konuştu.

Musk'tan "Epstein" iddiası: Milyarderler Trump'ın kazanmasından korkuyor - 6

"TRUMP KAYBEDERSE BİTTİM DEMEKTİR"

Musk, başkanlık seçimleri dünyasına girdiğinden bu yana hayatının nasıl geçtiğine ilişkin soruya, "Oldukça eğlenceli." yanıtını verdi.

Trump'ın seçimleri kaybetmesi halinde hapse atılacağını öne süren Musk, "Eğer Trump kaybederse bittim demektir." dedi.

Musk'tan "Epstein" iddiası: Milyarderler Trump'ın kazanmasından korkuyor - 7

YASADIŞI GÖÇMEN İDDİASI

Musk, bir dönem daha Demokratların yönetimde kalması halinde çok sayıda yasadışı göçmenin yasallaştırılacağını öne sürerek, "Her kararsız eyalete yüz binlerce insan koyarsanız ne olur? Bir sonraki seçimde kararsız eyalet olmayacak ve burası tek partili bir ülke olacak." diye konuştu.

Musk'tan "Epstein" iddiası: Milyarderler Trump'ın kazanmasından korkuyor - 8

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Yetkililer, Epstein'ın ölüm nedenini intihar olarak açıklamış ancak aile üyeleri, bunu reddederek şüphelerini dile getirmişti.

Musk'tan "Epstein" iddiası: Milyarderler Trump'ın kazanmasından korkuyor - 9

4 BİN 500'DEN FAZLA BELGE YAYINLANDI

Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda, Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Ocak ayının başlarında yayınlanmaya başlanan Epstein davası dosyaları, bu konuyu tekrar gündemin ilk sıralarına taşımış; yargıcın kararıyla 4 bölüm halinde yayınlanan toplam 4 bin 500’den fazla belge, Epstein ile birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya koymuştu.

Musk'tan "Epstein" iddiası: Milyarderler Trump'ın kazanmasından korkuyor - 10

DOSYA ÜNLÜ İSİMLERLE DOLU

Açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Dosyalarda, Clinton ve Trump'ın isimleri yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

Musk'tan "Epstein" iddiası: Milyarderler Trump'ın kazanmasından korkuyor - 11

DIDDY 16 EYLÜLDE GÖZALTINA ALINDI

"Diddy" lakaplı Amerikalı yapımcı ve rapçi Sean Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı.

ABD'de 120 kişinin, Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradıkları gerekçesiyle davacı olacağı bildirilmişti.

Musk'tan "Epstein" iddiası: Milyarderler Trump'ın kazanmasından korkuyor - 12

REŞİT OLMAYAN KURBANLARI VAR

Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradığını belirten 120 kişiyi temsilen açıklama yapan avukat Tony Buzbee, 120 kişiden 25'inin, "cinsel istismara uğradığı dönemde reşit olmadığını" aktararak suçlamalara ilişkin fotoğraf, video ve mesajların ellerinde olduğunu belirtmişti.

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