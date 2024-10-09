Musk'tan "Epstein" iddiası: Milyarderler Trump'ın kazanmasından korkuyor

YASADIŞI GÖÇMEN İDDİASI

Musk, bir dönem daha Demokratların yönetimde kalması halinde çok sayıda yasadışı göçmenin yasallaştırılacağını öne sürerek, "Her kararsız eyalete yüz binlerce insan koyarsanız ne olur? Bir sonraki seçimde kararsız eyalet olmayacak ve burası tek partili bir ülke olacak." diye konuştu.