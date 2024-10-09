Musk'tan "Epstein" iddiası: Milyarderler Trump'ın kazanmasından korkuyor
ABD'li milyarder Elon Musk, aralarında Bill Gates ve Reid Hoffman'ın da bulunduğu bazı önde gelen ABD'li milyarderlerin, gelecek ayki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın kazanmasından korktuklarını iddia etti. Musk'ın iddiasına göre milyarderler, Jeffrey Epstein ile bağlantılarının ortaya çıkmasından endişe ediyor.
EPSTEIN VE DIDDY BAĞLANTILARI
ABD'li milyarder Elon Musk, sosyal medya uygulaması X üzerinden Tucker Carlson ile röportaj yaptı.
Musk, milyarderlerin cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölen milyarder Jeffrey Epstein ve 120 kişinin cinsel istismarla suçladığı "Diddy" lakaplı rapçi Sean Combs ile ilişkilerinin ortaya çıkmasından korktuğunu öne sürdü.
Trump'a desteğini açıklayan Musk, milyarderlerin bu nedenle başkanlık seçiminde Demokrat aday Kamala Harris’e destek olduğunu savundu.