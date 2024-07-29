Musk'tan Google'a seçime müdahale suçlaması: "Trump'a yönelik arama yasağı var"

Tesla CEO'su Elon Musk, Google'ı bir kez daha ABD seçimlerine müdahale etmekle suçladı. Musk, Google'da başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili arama sonuçlarının olmamasıyla ilgili sorular gündeme getirerek teknoloji devinin ABD'deki başkanlık yarışına müdahale edip etmediğini sordu. Başkanlık yarışında Trump'ın büyük destekçisi olan milyarder sosyal medya platformu X'te, "Vay canına, Google'ın Başkan Donald Trump'a yönelik bir arama yasağı var! Seçimlere müdahale mi?" paylaşımında bulundu.

Musk'tan Google'a seçime müdahale suçlaması: "Trump'a yönelik arama yasağı var" - 1

Tesla CEO'su Elon Musk, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin Google'da arama sonuçları bulunmamasına tepki gösterdi.

DÜNYA HABERLERİ

Musk'tan Google'a seçime müdahale suçlaması: "Trump'a yönelik arama yasağı var" - 2

"SEÇİMLERE MÜDAHALE Mİ?"

Trump'ın başkanlığı kazanması için tam destek veren milyarder, "Vay canına, Google'ın Başkan Donald Trump'a yönelik bir arama yasağı var! Seçimlere müdahale mi?" paylaşımında bulundu.

Bir kullanıcının paylaşımına, "Google Demokratlar tarafından yönetiliyordu" yazmasıyla birlikte Musk, "Seçime müdahale ederlerse başları büyük belaya girer" yanıtını verdi.

Musk'tan Google'a seçime müdahale suçlaması: "Trump'a yönelik arama yasağı var" - 3

OTOMATİK TAMAMLAMA ÖZELLİĞİ

Google'da Trump'a yönelik suikast girişimi hakkında bilgi aramak isteyen kullanıcılar, arama motorunun otomatik tamamlama özelliğinin olayla ilgili sonuçları içermediğini fark etti.

Kullanıcılara Ronald Reagan, Arşidük Ferdinand, Bob Marley ve Gerald Ford gibi diğer tarihi suikast girişimleriyle ilgili sonuçlar gösterildi. Bu ihmal, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Musk'tan Google'a seçime müdahale suçlaması: "Trump'a yönelik arama yasağı var" - 4

"KASITLI SEÇİM MÜDAHALESİ"

Eski başkanın oğlu Donald Trump Jr. da Musk'ın ardından Google'ı Kamala Harris'in yararına seçimlere müdahale etmekle suçladı.

Trump Jr. sosyal medya platformu X'te bir kullanıcının paylaşımını alıntılayarak, "Kamala Harris'e yardım etmek için YİNE seçime müdahale etmeye çalışıyor. Bunun Google'ın kasıtlı seçim müdahalesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Gerçekten aşağılık" yorumunda bulundu.

Musk'tan Google'a seçime müdahale suçlaması: "Trump'a yönelik arama yasağı var" - 5

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA

Google ise tepkilere cevaben arama tahminlerini etkilemek için hiçbir "manuel eylem" yapılmadığını açıkladı.

Sistemlerinin siyasi şiddetle ilgili otomatik tamamlama önerilerine karşı yerleşik korumalara sahip olduğu ve bu olay sırasında amaçlandığı gibi çalıştığı belirtildi.

Musk'tan Google'a seçime müdahale suçlaması: "Trump'a yönelik arama yasağı var" - 6

TRUMP'IN GÖREVE BAŞLAMASINI ENGELLEYEMEDİ

Fox News'un haberine göre, Google son 16 yılda ABD'deki seçimlere tam 41 kez müdahale etti.

Şirketin bilgi teknolojisi, siyasi yapı ve Amerikan seçimleri üzerindeki büyük etkisi 2008'de belirginleşti.

Google, 2016 seçimlerinin ardından o zamanki başkan adayı Donald Trump'ın göreve başlamasını engelleyemedi.

Musk'tan Google'a seçime müdahale suçlaması: "Trump'a yönelik arama yasağı var" - 7

BIDEN'A ZARAR VERECEK SORULARI YANITLAMADI

Seçimlere müdahalede en son örneğin Google'ın yapay zekası Gemini'ın, yarıştan çekildiğini açıklayan mevcut ABD Başkanı Joe Biden'a "zarar verecek soruları yanıtlamayı reddetmesi" olduğu kaydediliyor.

Musk'tan Google'a seçime müdahale suçlaması: "Trump'a yönelik arama yasağı var" - 8

"GOOGLE'IN DESTEĞİNİ ALAN ADAY"

Medya Araştırma Merkezi'nin (MRC) yürüttüğü çalışmada, "Google, 2008'den 2024'e kadar, parti gözetmeksizin en liberal adayların seçim zaferine ulaşmasına yardımcı olmak için gücünü kullandı ve rakiplerini sansürle hedef aldı" ifadelerine yer verildi.

Musk'tan Google'a seçime müdahale suçlaması: "Trump'a yönelik arama yasağı var" - 9

GOOGLE'A SEÇİM DAVASI

2018 yılından bu yana Trump, Google’ın arama motoru hizmetlerinin hileli ve yasadışı şekilde işletildiğini iddia ediyor.

2018 yılı içerisinde Trump, Google’ın arama motorundaki sonuçlarda kendisinin ve Cumhuriyetçi temsilcilerin aleyhine olan haberlerin ön planda olduğu ve Google arama sonuçlarındaki bilgilerin hileli bir yöntemle elde edildiği iddialarını gündeme getirmişti.

Trump yönetimi hukuki anlamda somut bir adım atarak, ABD Adalet Bakanlığı aracılığıyla Google’a büyük ölçekli bir dava açmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER