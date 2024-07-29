Musk'tan Google'a seçime müdahale suçlaması: "Trump'a yönelik arama yasağı var"

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA

Google ise tepkilere cevaben arama tahminlerini etkilemek için hiçbir "manuel eylem" yapılmadığını açıkladı.

Sistemlerinin siyasi şiddetle ilgili otomatik tamamlama önerilerine karşı yerleşik korumalara sahip olduğu ve bu olay sırasında amaçlandığı gibi çalıştığı belirtildi.