Musk'tan Google'a seçime müdahale suçlaması: "Trump'a yönelik arama yasağı var"
Tesla CEO'su Elon Musk, Google'ı bir kez daha ABD seçimlerine müdahale etmekle suçladı. Musk, Google'da başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili arama sonuçlarının olmamasıyla ilgili sorular gündeme getirerek teknoloji devinin ABD'deki başkanlık yarışına müdahale edip etmediğini sordu. Başkanlık yarışında Trump'ın büyük destekçisi olan milyarder sosyal medya platformu X'te, "Vay canına, Google'ın Başkan Donald Trump'a yönelik bir arama yasağı var! Seçimlere müdahale mi?" paylaşımında bulundu.
Tesla CEO'su Elon Musk, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin Google'da arama sonuçları bulunmamasına tepki gösterdi.