Musk'tan savaş için barış planı! Zelenski tepki gösterdi

Elon Musk da Zelenski'nin paylaşımına yanıt vererek, hala Ukrayna'yı desteklediğini, ancak büyük çaplı bir savaşın hem Ukrayna ve hem dünyaya büyük bir zarar vereceğine ikna olduğunu belirtti.

Elon Musk bir paylaşım daha yaparak barış planı önerdi.