Musk'tan savaş için barış planı! Zelenski tepki gösterdi

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, bu kez Rusya-Ukrayna savaşı hakkında yaptığı paylaşımlarla gündem oldu.
Musk attığı ilk tweette, Rusya'nın Kırım'ın tehlike altında olması halinde tam seferberliğe gideceğini ve her iki taraftan da çok sayıda kayıp verileceğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'dan 3 kat fazla nüfusa sahip olduğunu ve Ukrayna'nın savaşı kazanma ihtimalinin düşük olduğuna vurgu yaptı.
Ardından, "Rusya'nın mı yoksa Ukrayna'nın mı parçası olduklarına Donbas ve Kırım'da yaşayan insanların iradesi karar vermeli" diyerek, evet ve hayır şeklinde oylamaya sundu.
Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de, twitter hesabından bir anket açtı.
Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz, Ukrayna'yı destekleyen mi ve Rusya'yı destekleyen mi diye sordu.
Çoğunluk Ukrayna'yı destekleyen yanıtını verdi.
Elon Musk da Zelenski'nin paylaşımına yanıt vererek, hala Ukrayna'yı desteklediğini, ancak büyük çaplı bir savaşın hem Ukrayna ve hem dünyaya büyük bir zarar vereceğine ikna olduğunu belirtti.
Elon Musk bir paylaşım daha yaparak barış planı önerdi.
Bu planda, Kırım'ın resmi olarak tanınması ve su temininin güvence altına alınması, Ukrayna'nın bu konuda tarafsız kalması, Ve Rusya'nın ilhak ettiği 4 bölgedeki referandumların, Birleşmiş Milletler gözetiminde tekrar yapılması vardı.
Musk paylaşımında, "Eğer halkın istediği buysa Rusya çekilir" notunu da düştü.
Sonrasındaysa, "Muhtemel olmasa da bu çatışmanın olası bir sonucunun nükleer savaş olduğunu da belirtmekte fayda var" dedi.