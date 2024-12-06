Musk'tan tarihi yatırım: 239 milyon harcadı, 98 milyar kazandı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın, ABD seçimlerinde Donald Trump'ın kazanmasını sağlamak için yaptığı harcamaların gerçek tutarı belli oldu. Seçim sürecinde 239 milyon dolar harcayan Musk, aradan geçen zamanda 98 milyar dolar kazandı. Güncel rakamlara göre Musk'ın toplam serveti 362 milyar dolara yükseldi. Tüm gücüyle Trump'ı destekleyen Musk'ın, seçim kampanyasında 130 milyon dolardan fazla harcadığı ileri sürülmüştü.

Musk'tan tarihi yatırım: 239 milyon harcadı, 98 milyar kazandı - 1

SERVETİ REKOR KIRDI

ABD seçimlerinin en büyük kazananı Elon Musk'ın serveti rekor kırdı.

Güncel rakamlara göre dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın, toplam serveti 362 milyar dolara yükseldi.

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Musk'tan tarihi yatırım: 239 milyon harcadı, 98 milyar kazandı - 2

130 MİLYON BAĞIŞLADIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Seçim sürecinde 239 milyon dolar harcayan Musk, aradan geçen zamanda 98 milyar dolar kazandı.

5 Kasım itibarıyla Musk'ın toplam serveti 264 milyar dolar civarında seyrediyordu.

Tüm gücüyle Trump'ı destekleyen Musk'ın, seçim kampanyasında 130 milyon dolardan fazla harcadığı ileri sürülmüştü.

Musk'tan tarihi yatırım: 239 milyon harcadı, 98 milyar kazandı - 3

ART ARDA BAĞIŞLAR

Musk, bağışladığı paranın büyük kısmını ana bağış grubu olan America PAC'e yatırdı.

Federal Seçim Komisyonu'nun yeni açıkldığı belgelere göre yarışın son haftalarında her biri 25 milyon dolar tutarında olan üç bağışta bulundu.

Musk'tan tarihi yatırım: 239 milyon harcadı, 98 milyar kazandı - 4

ÇEKİŞMELİ EYALETLERE DE GİRDİ

Temmuz ayında Trump'a yönelik suikast girişiminden sonra Cumhuriyetçi adaya desteğini açıklayan Musk, en önemli savaş alanı eyaleti olarak görülen Pensilvanya'da sık sık kampanya yürüttü.

Musk'tan tarihi yatırım: 239 milyon harcadı, 98 milyar kazandı - 5

YENİ HÜKÜMETTE GÖREV ALACAK

Musk'ın yeni bir Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın başkanı olarak vaat ettiği rol milyardere, derin kesintiler önerme konusunda kapsamlı yetkiler verecek.

Musk'tan tarihi yatırım: 239 milyon harcadı, 98 milyar kazandı - 6

AKTİF ROL OYNAYACAK

Bazı uzmanlar, Musk'ın seçim öncesi dönemde seçim hakkında yanlış bilgi ve komploların en büyük tedarikçilerinden biri haline geldiği konusunda uyardı.

Seçim sonuçları ortaya çıkmadan önce bile Musk, önümüzdeki yıllarda ABD siyasetinde aktif bir rol oynayacağını açıkça belirtti.

Musk'tan tarihi yatırım: 239 milyon harcadı, 98 milyar kazandı - 7
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