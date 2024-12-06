Musk'tan tarihi yatırım: 239 milyon harcadı, 98 milyar kazandı

ART ARDA BAĞIŞLAR

Musk, bağışladığı paranın büyük kısmını ana bağış grubu olan America PAC'e yatırdı.

Federal Seçim Komisyonu'nun yeni açıkldığı belgelere göre yarışın son haftalarında her biri 25 milyon dolar tutarında olan üç bağışta bulundu.