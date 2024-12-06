Musk'tan tarihi yatırım: 239 milyon harcadı, 98 milyar kazandı
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın, ABD seçimlerinde Donald Trump'ın kazanmasını sağlamak için yaptığı harcamaların gerçek tutarı belli oldu. Seçim sürecinde 239 milyon dolar harcayan Musk, aradan geçen zamanda 98 milyar dolar kazandı. Güncel rakamlara göre Musk'ın toplam serveti 362 milyar dolara yükseldi. Tüm gücüyle Trump'ı destekleyen Musk'ın, seçim kampanyasında 130 milyon dolardan fazla harcadığı ileri sürülmüştü.
SERVETİ REKOR KIRDI
ABD seçimlerinin en büyük kazananı Elon Musk'ın serveti rekor kırdı.
Güncel rakamlara göre dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın, toplam serveti 362 milyar dolara yükseldi.