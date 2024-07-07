Muson Yağmurları Güney Asya'yı vurdu: 22 kişi hayatını kaybetti

Ani su taşkınları ve toprak kaymaları nedeniyle yol ve otoyolların trafiğe kapandığını aktaran Karki, “Kurtarma görevlileri yolları açmaya çalışıyor” dedi. Nepal’in başkenti Katmandu’da da çok sayıda nehir taşarken, birçok ev sular altında kaldı.