Muson Yağmurları Güney Asya'yı vurdu: 22 kişi hayatını kaybetti
Güney Asya ülkesi Nepal’de etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymasında son 36 saatte en az 14 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olaylarda 9 kişinin de kayıp olarak bildirildi. Bangladeş’te ise şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 8 kişi yaşamını yitirdi.
NEPAL'DE SEL
Güney Asya ülkesi Nepal muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarıyla mücadele ediyor. Ülkede son 36 saatte 14 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı, 9 kişi ise kayıp olarak bildirildi. Polis sözcüsü Dan Bahadur Karki, kayıpları arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.