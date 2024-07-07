Muson yağmurları Nepal'i vurdu: 47 kişi öldü

Muson yağmurları Nepal'de can kayıplarına yol açtı. 47 kişi sel, toprak kayması ve yıldırım çarpmaları sonucu hayatını kaybetti.

Nepal Ulusal Meclisi'nde konuşan Çalışma Bakanı, muson yağmurlarının ülke genelindeki etkisi üzerine veri paylaştı.

Muson yağmurlarının ani sel baskınlarına ve toprak kaymalarına neden olduğunu söyledi.