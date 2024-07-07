Muson yağmurları Nepal'i vurdu: 47 kişi öldü
Nepal'de muson yağmurlarından dolayı 47 kişi sel, toprak kayması ve yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çalışma Bakanı, muson yağmurlarının ülke genelindeki etkisini verilerle paylaştı. Sel ve toprak kaymaları başkent Katmandu'da evleri su altında bıraktı.
Muson yağmurları Nepal'de can kayıplarına yol açtı. 47 kişi sel, toprak kayması ve yıldırım çarpmaları sonucu hayatını kaybetti.
Nepal Ulusal Meclisi'nde konuşan Çalışma Bakanı, muson yağmurlarının ülke genelindeki etkisi üzerine veri paylaştı.
Muson yağmurlarının ani sel baskınlarına ve toprak kaymalarına neden olduğunu söyledi.