Muson yağmurları Nepal'i vurdu: 47 kişi öldü

Nepal'de muson yağmurlarından dolayı 47 kişi sel, toprak kayması ve yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çalışma Bakanı, muson yağmurlarının ülke genelindeki etkisini verilerle paylaştı. Sel ve toprak kaymaları başkent Katmandu'da evleri su altında bıraktı.

Muson yağmurları Nepal'i vurdu: 47 kişi öldü - 1

Muson yağmurları Nepal'de can kayıplarına yol açtı. 47 kişi sel, toprak kayması ve yıldırım çarpmaları sonucu hayatını kaybetti.

Nepal Ulusal Meclisi'nde konuşan Çalışma Bakanı, muson yağmurlarının ülke genelindeki etkisi üzerine veri paylaştı.

Muson yağmurlarının ani sel baskınlarına ve toprak kaymalarına neden olduğunu söyledi.

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Muson yağmurları Nepal'i vurdu: 47 kişi öldü - 2

Selde 4 kişinin, toprak kaymalarında ve yıldırım çarpmalarında ise 43 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Muson yağmurları Nepal'i vurdu: 47 kişi öldü - 3

Başkent Katmandu'da sel nedeniyle çok sayıda evin su altında kaldığı açıklandı.

Muson yağmurları Nepal'i vurdu: 47 kişi öldü - 4

EKİM'E KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Nepal'de muson yağmurlarının etkili olduğu dönemde her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.

Haziran ayı ortasında başlayan yağmurların Ekim ayına kadar sürmesi bekleniyor.

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