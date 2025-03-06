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Musul'un toplu mezarı: DAEŞ'in obruğa attığı 2 bin ceset çıkarılıyor

Irak'ın Musul kentinin güneyinde terör örgütü DAEŞ tarafından 2014-2017 yıllarında Hasfa Obruğuna atılan 2 binden fazla Iraklının cesedini çıkarma işlemine başlanacağı bildirildi. Irak modern tarihindeki en acımasız eylem olarak nitelenen katliamlarda bir gün içinde yüzlerce masum kişinin öldürülüp obruğa atıldığı aktarılıyor.

Musul'un toplu mezarı: DAEŞ'in obruğa attığı 2 bin ceset çıkarılıyor - 1

Irak'ın Musul kentinin yaklaşık 20 kilometre güneyindeki Hasfa Obruğunu ziyaret eden Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil, burada açıklamada bulundu.

DÜNYA HABERLERİ

Musul'un toplu mezarı: DAEŞ'in obruğa attığı 2 bin ceset çıkarılıyor - 2

2 BİNDEN FAZLA CESET OBRUĞA ATILDI

Dehil, terör örgütü DAEŞ'in obruğa attığı 2 binden fazla Musullunun naaşlarını çıkarma işlemine yakında başlanacağını söyledi.

Musul'un toplu mezarı: DAEŞ'in obruğa attığı 2 bin ceset çıkarılıyor - 3

Musul Valisi, yıllardır evlatları ve yakınlarının akıbeti hakkında hiçbir bilgi edinemeyenler için bu adımı atacaklarını ifade etti.

Musul'un toplu mezarı: DAEŞ'in obruğa attığı 2 bin ceset çıkarılıyor - 4

IRAK TARİHİNİN EN ACIMASIZ EYLEMİ

Söz konusu obruğa yüzlerce masum Musullunun teröristler tarafından atıldığını aktaran Dehil, burada Irak modern tarihindeki en acımasız eylemin gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Musul'un toplu mezarı: DAEŞ'in obruğa attığı 2 bin ceset çıkarılıyor - 5

TOPLU MEZARA DÖNÜŞTÜ

Obruğun 2016 yılında adeta bir toplu mezara dönüştüğünü kaydeden Dehil, bir günde buraya 2 bin 80 kişinin cesedinin atıldığını söyledi.

Musul'un toplu mezarı: DAEŞ'in obruğa attığı 2 bin ceset çıkarılıyor - 6

Dehil, Irak güvenlik güçleri mensuplarının da cenazelerinin terör örgütü tarafından obruğa atıldığını ifade ederek, "Görgü tanıklarına göre DAEŞ, kenti kontrol ettiği yıllarda yüzlerce masum kişiyi bir gün içinde buraya getirip öldürdükten sonra obruğa atıyordu." dedi.

Musul'un toplu mezarı: DAEŞ'in obruğa attığı 2 bin ceset çıkarılıyor - 7
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