Musul'un toplu mezarı: DAEŞ'in obruğa attığı 2 bin ceset çıkarılıyor

Dehil, Irak güvenlik güçleri mensuplarının da cenazelerinin terör örgütü tarafından obruğa atıldığını ifade ederek, "Görgü tanıklarına göre DAEŞ, kenti kontrol ettiği yıllarda yüzlerce masum kişiyi bir gün içinde buraya getirip öldürdükten sonra obruğa atıyordu." dedi.