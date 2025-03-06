Musul'un toplu mezarı: DAEŞ'in obruğa attığı 2 bin ceset çıkarılıyor
Irak'ın Musul kentinin güneyinde terör örgütü DAEŞ tarafından 2014-2017 yıllarında Hasfa Obruğuna atılan 2 binden fazla Iraklının cesedini çıkarma işlemine başlanacağı bildirildi. Irak modern tarihindeki en acımasız eylem olarak nitelenen katliamlarda bir gün içinde yüzlerce masum kişinin öldürülüp obruğa atıldığı aktarılıyor.
Irak'ın Musul kentinin yaklaşık 20 kilometre güneyindeki Hasfa Obruğunu ziyaret eden Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil, burada açıklamada bulundu.