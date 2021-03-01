Mutasyonlu corona virüsün sürü bağışıklığını alt ettiği yer: Manaus

ntv.com.tr - Reuters 01.03.2021 - 15:31
Yeni tip corona virüsün şimdiye kadar İngiltere’de ABD’de, Güney Afrika’da ve Finlandiya da dahil olmak üzere birçok mutasyonu tespit edildi. Bilim insanları, meydana gelen mutasyonların bir kısmının virüsün orjinalinden daha bulaşıcı ve ölümcül olduğunu düşünüyor. Hali hazırda Brezilya’da ortaya çıkan durum ise bu düşünceyi destekliyor.
Bilim insanları Brezilya’da ortaya çıkan ve P1 adı verilen corona virüs varyantının, eçen yıl sürü bağışıklığına ulaşmasına rağmen Amazonların başkenti Manaus’ta yaygın tür haline geldiğini açıkladı.
Araştırmacılar, geçen yıl Science dergisinde yayımlanan bir araştırmada Brezilya'da meydana gelen ilk dalga sırasında Manaus nüfusunun yaklaşık yüzde 76’sının enfekte olduğunu açıklamıştı. Bu durumun onu dünyadaki en yüksek sürü bağışıklığı seviyesi sağlanan bölgelerden biri haline getirmesi gerekiyordu.
Ancak buna rağmen, Manaus, P1 varyantından sorumlu tutulan Covid-19 vakalarında yeniden artış yaşadı. Bu durum ise mutasyonlu virüsün önceki Covid-19 enfeksiyonu ile elde edilen antikorları etkisiz hale getirebileceğini gösterdi.
Manaus’taki hastanelerde Ocak ayında oksijen tükendi ve şehirde iki aydır her gün rekor sayıda cenaze töreni gerçekleştiriliyor.
Araştırmacılar, Manaus'un yüksek yoksulluk seviyesi, kalabalık evler ve temiz suya sınırlı erişim nedeniyle Covid-19'a karşı özellikle savunmasız olduğunu söyledi. Aynı zamanda, serbest bir ticaret bölgesi olan Manus’ta seyahatler kalabalık tekneler aracılığıyla gerçekleştiriliyor bu da yeni salgınlar için ortam hazırlıyor.
Warwick Tıp Fakültesi'nde moleküler onkoloji profesörü olan Lawrence Young, P1 varyantının Manaus'taki insanları yeniden enfekte etmekten sorumlu olduğunu söyledi.
Young, "Geçen yılki salgının ölçeği nedeniyle Manaus'ta ikinci bir enfeksiyon dalgasının imkansız olduğu düşünülüyordu.P1 varyantının, azalan antikor yanıtları nedeniyle yeniden enfeksiyon nedeniyle vakalarda mevcut artışa neden olması muhtemel” ifadelerini kullandı.
Imperial College'da immünoloji profesörü olan Danny Altmann ise mutasyonun önceki enfeksiyon tarafından oluşturulan antikorları alt edebileceğini ifade ederek, “Burada oldukça yüksek bir koruma seviyesi olması bekleniyordu çünkü kan bankası örneklerindeki antikorların analizi Manaus 'un dünyadaki en yüksek bağışıklık seviyelerinden birine sahip olduğunu gösterdi, Yine de muazzam büyüklükte bir ikinci corona virüs dalgasıyla boğuşuyorlar. Bunun nedeni, büyük ihtimalle, mutant virğsğn önceki enfeksiyonl ile oluşan antikorları etkisiz hale getirmesi” dedi.
Diğer taraftan, Manaus'u da içine alan Amazonas eyaletinde, bu yılın ilk iki ayında 5 binden fazla ölüm gerçekleşti. Bu sayı 2020’de meydana gelen tüm ölümlere karşılık geliyor.
Oksijen krizi Ocak ayında zirveye ulaştığında, bölgedeki askeri personel günde düzinelerce bidon taşıdı ve sağlık çalışanları, hastaları boş tüplerin olduğu oksijen destek makinelerine bağladı. Fiocruz-Amazonia bilimsel Araştırma Enstitüsü’nden Jessem Orellana, “Şehrin oksijeni tükendi ve bazı sağlık merkezleri bir tür boğulma odası haline geldi. Oksijen sağlık merkezlerine tekrar sağlanan kadar bazıları için çok geç oldu” dedi.
Öte yandan, Brezilya genelinde de Covid-19 kaynaklı vaka ve ölü sayıları artmaya devam ediyor. Sahip olduğu 255 bini aşkın ölümle dünyada ABD’nin ardından ikinci sırada olan Brezilya’da vaka sayısı 10 milyon 551 bini geçti. Ancak durum böyle olmasına rağmen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, salgına karşı önlem almayı reddetmeye devam ediyor.
En az 8 Brezilya eyaleti ikinci bir vaka dalgasının ortasında Covid-19 kaynaklı ölümlerdeki artış nedeniyle geçen hafta sokağa çıkma yasağı uygulama kararı aldı. Bolsonaro, bu tür önlemleri bir kez daha eleştirerek, “İnsanlar çalışmak istiyor” dedi ve tecrite başvuran eyaletlere salgın amacıyla yardımı kesmekle tehdit etti.
Bolsonaro, “Eyaletlerini kapatan valiler kendi acil yardımlarını kendileri sağlamak zorunda kalacak” açıklamasını yaptı.