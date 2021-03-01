Mutasyonlu corona virüsün sürü bağışıklığını alt ettiği yer: Manaus

Brezilya’nın Amazonlar eyaleti başkenti Manaus’ta, geçen yıl nüfusun yüzde 76’sı yeni tip corona virüse yakalanmış ve dünyada sürü bağışıklığının sağlandığı nadir yerlerden biri haline gelmişti. Ancak bu yıl, ülkede corona virüsün mutasyona uğramasının ardından durum tersine döndü. Yetkililer, sadece geçen iki ay içerisinde Amazon kentlerinde 5 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiğini ve bu sayının kentte meydana gelen tüm ölümlere denk olduğunu belirtti. Ayrıca, her gün rekor sayıda cenaze töreninin yapıldığı kentin büyük bir mezarlığa dönüştüğü görüldü. Bununla birlikte uzmanlar yaşanan durumun, mutasyonun önceki enfeksiyonlarla elde edilen antikorları etkisiz hale getirebileceğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

ntv.com.tr - Reuters 01.03.2021 - 15:31

Mutasyonlu corona virüsün sürü bağışıklığını alt ettiği yer: Manaus - 1

Yeni tip corona virüsün şimdiye kadar İngiltere’de ABD’de, Güney Afrika’da ve Finlandiya da dahil olmak üzere birçok mutasyonu tespit edildi. Bilim insanları, meydana gelen mutasyonların bir kısmının virüsün orjinalinden daha bulaşıcı ve ölümcül olduğunu düşünüyor. Hali hazırda Brezilya’da ortaya çıkan durum ise bu düşünceyi destekliyor.

Mutasyonlu corona virüsün sürü bağışıklığını alt ettiği yer: Manaus - 2

Bilim insanları Brezilya’da ortaya çıkan ve P1 adı verilen corona virüs varyantının, eçen yıl  sürü bağışıklığına ulaşmasına rağmen Amazonların başkenti Manaus’ta yaygın tür haline geldiğini açıkladı. 

Mutasyonlu corona virüsün sürü bağışıklığını alt ettiği yer: Manaus - 3

MANAUS GEÇEN YIL YÜZDE 76 ENFEKSİYON SEVİYESİNE ULAŞTI

Araştırmacılar, geçen yıl Science dergisinde yayımlanan bir araştırmada  Brezilya'da meydana gelen ilk dalga sırasında Manaus nüfusunun yaklaşık yüzde 76’sının  enfekte olduğunu açıklamıştı. Bu durumun  onu dünyadaki en yüksek sürü bağışıklığı seviyesi sağlanan bölgelerden biri haline getirmesi gerekiyordu. 

Mutasyonlu corona virüsün sürü bağışıklığını alt ettiği yer: Manaus - 4

MUTASYONLU VİRÜS ÖNCEKİ VİRÜSLE TETİKLENEN ANTİKORLARI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Ancak buna rağmen, Manaus, P1 varyantından sorumlu tutulan Covid-19 vakalarında yeniden artış yaşadı. Bu durum ise mutasyonlu virüsün önceki Covid-19 enfeksiyonu ile elde edilen antikorları etkisiz hale getirebileceğini gösterdi. 

Mutasyonlu corona virüsün sürü bağışıklığını alt ettiği yer: Manaus - 5

KENT KOCA BİR MEZARLIĞA DÖNDÜ

Manaus’taki hastanelerde Ocak ayında oksijen tükendi ve şehirde iki aydır her gün rekor sayıda cenaze töreni gerçekleştiriliyor. 

Mutasyonlu corona virüsün sürü bağışıklığını alt ettiği yer: Manaus - 6

Araştırmacılar, Manaus'un yüksek yoksulluk seviyesi, kalabalık evler ve temiz suya sınırlı erişim nedeniyle Covid-19'a karşı özellikle savunmasız olduğunu söyledi. Aynı zamanda, serbest bir ticaret bölgesi olan Manus’ta seyahatler kalabalık tekneler aracılığıyla gerçekleştiriliyor bu da yeni salgınlar için ortam hazırlıyor. 

Mutasyonlu corona virüsün sürü bağışıklığını alt ettiği yer: Manaus - 7

Warwick Tıp Fakültesi'nde moleküler onkoloji profesörü olan Lawrence Young, P1 varyantının Manaus'taki insanları yeniden enfekte etmekten sorumlu olduğunu söyledi.

Mutasyonlu corona virüsün sürü bağışıklığını alt ettiği yer: Manaus - 8

Young, "Geçen yılki salgının  ölçeği nedeniyle Manaus'ta ikinci bir enfeksiyon dalgasının imkansız olduğu düşünülüyordu.P1 varyantının, azalan antikor yanıtları nedeniyle yeniden enfeksiyon nedeniyle vakalarda mevcut artışa neden olması muhtemel” ifadelerini kullandı.

Mutasyonlu corona virüsün sürü bağışıklığını alt ettiği yer: Manaus - 9

B,R YILDA GERÇEKLEŞEN ÖLÜM İKİ AYDA MEYDANA GELDİ

Imperial College'da immünoloji profesörü olan Danny Altmann ise mutasyonun önceki enfeksiyon tarafından oluşturulan antikorları alt edebileceğini ifade ederek, “Burada oldukça yüksek bir koruma seviyesi olması bekleniyordu çünkü kan bankası örneklerindeki antikorların analizi Manaus 'un dünyadaki en yüksek bağışıklık seviyelerinden birine sahip olduğunu gösterdi, Yine de muazzam büyüklükte bir ikinci corona virüs dalgasıyla boğuşuyorlar. Bunun nedeni, büyük ihtimalle, mutant virğsğn önceki enfeksiyonl ile oluşan antikorları etkisiz hale getirmesi” dedi. 

Diğer taraftan, Manaus'u da içine alan Amazonas eyaletinde, bu yılın ilk iki ayında 5 binden fazla ölüm gerçekleşti. Bu sayı 2020’de meydana gelen tüm ölümlere karşılık geliyor.

Mutasyonlu corona virüsün sürü bağışıklığını alt ettiği yer: Manaus - 10

KENTTEKİ HASTANELERDE OKSİJEN KALMADI

Oksijen krizi Ocak ayında zirveye ulaştığında, bölgedeki askeri personel günde düzinelerce bidon taşıdı  ve sağlık çalışanları, hastaları boş tüplerin olduğu oksijen destek makinelerine bağladı. Fiocruz-Amazonia bilimsel Araştırma Enstitüsü’nden Jessem Orellana, “Şehrin oksijeni tükendi ve bazı sağlık merkezleri bir tür boğulma odası haline geldi. Oksijen sağlık merkezlerine tekrar sağlanan kadar bazıları için çok geç oldu” dedi. 

Mutasyonlu corona virüsün sürü bağışıklığını alt ettiği yer: Manaus - 11

BOLSONARO SALGINA KARŞI ÖNLEM ALMAYI REDDEDİYOR

Öte yandan, Brezilya genelinde de Covid-19 kaynaklı vaka ve ölü sayıları artmaya devam ediyor. Sahip olduğu 255 bini aşkın ölümle dünyada ABD’nin ardından ikinci sırada olan Brezilya’da vaka sayısı 10 milyon 551 bini geçti. Ancak durum böyle olmasına rağmen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, salgına karşı önlem almayı reddetmeye devam ediyor. 

Mutasyonlu corona virüsün sürü bağışıklığını alt ettiği yer: Manaus - 12

EYALETLERİNİ KAPATAN VALİLERE TEHDİT

En az 8 Brezilya eyaleti ikinci bir vaka dalgasının ortasında Covid-19 kaynaklı ölümlerdeki artış nedeniyle geçen hafta sokağa çıkma yasağı uygulama kararı aldı. Bolsonaro, bu tür önlemleri bir kez daha eleştirerek, “İnsanlar çalışmak istiyor” dedi ve tecrite başvuran eyaletlere salgın amacıyla yardımı kesmekle tehdit etti. 

Bolsonaro, “Eyaletlerini kapatan valiler kendi acil yardımlarını kendileri sağlamak zorunda kalacak” açıklamasını yaptı. 

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