Mutasyonlu corona virüsün sürü bağışıklığını alt ettiği yer: Manaus

B,R YILDA GERÇEKLEŞEN ÖLÜM İKİ AYDA MEYDANA GELDİ

Imperial College'da immünoloji profesörü olan Danny Altmann ise mutasyonun önceki enfeksiyon tarafından oluşturulan antikorları alt edebileceğini ifade ederek, “Burada oldukça yüksek bir koruma seviyesi olması bekleniyordu çünkü kan bankası örneklerindeki antikorların analizi Manaus 'un dünyadaki en yüksek bağışıklık seviyelerinden birine sahip olduğunu gösterdi, Yine de muazzam büyüklükte bir ikinci corona virüs dalgasıyla boğuşuyorlar. Bunun nedeni, büyük ihtimalle, mutant virğsğn önceki enfeksiyonl ile oluşan antikorları etkisiz hale getirmesi” dedi.

Diğer taraftan, Manaus'u da içine alan Amazonas eyaletinde, bu yılın ilk iki ayında 5 binden fazla ölüm gerçekleşti. Bu sayı 2020’de meydana gelen tüm ölümlere karşılık geliyor.