Mutluluğun formülü çözülüyor mu? 30 bin kişilik dünyanın en büyük araştırması başlıyor!
Mutluluk, binlerce yıldır filozoflar ve bilim insanları tarafından merak edilen bir konu oldu. Şimdi ise, 70'ten fazla ülkeden 1000'den fazla bilim insanı, dünya çapında mutluluğun gerçek sırrını keşfetmeye yönelik büyük bir araştırma başlatmak için bir araya geldi. "Küresel Mutluluk Mega Çalışması" olarak adlandırılan ve 30 bin katılımcıyla gerçekleştirilmesi hedeflenen araştırma ile katılımcılar günlük yaşamlarına dair değerlendirmeler yapacak. Araştırma, farklı geçmişlere sahip bireylerde mutluluğa neyin etki ettiğini anlamayı amaçlıyor. Başarılı olursa, bu araştırma insanların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yeni stratejiler geliştirebilir.
Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, mutluluğun sırrını ortaya çıkarmak için bir araya geldi. 70'ten fazla ülkeden 1000'den fazla araştırmacı, "Küresel Mutluluk Mega Çalışması" adı verilen projeyle mutluluğun gerçek sırrını keşfetmek için büyük bir araştırma başlattı.