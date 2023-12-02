Müzakereler çıkmaza girdi | İsrail yine mülteci kampını vurdu: 100'den fazla can kaybı
7 günlük ateşkesin ardından İsrail, Gazze'ye bombardımanı yoğunlaştırdı. Gazze'de aralarında Cebaliye Mülteci Kampı'nın bulunduğu 400'den fazla nokta vuruldu. Saldırıda 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Macron, "İsrail yönetiminin hedeflerini ve nihai amacını daha açık şekilde tanımlaması gereken dönemdeyiz. Hamas'ın tamamen yok edilmesinin mümkün olduğuna inanan kimse var mı? Eğer (hedef) böyleyse savaş 10 yıl sürer." dedi. Saldırılar sonrası Katar'da süren ateşkes müzakerelerinin ise çıkmaza girdiği belirtildi.
İsrail, bir kez daha Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı. Saldırı haberi Filistin basını tarafından duyuruldu.