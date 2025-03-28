Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Gökdelenler yıkıldı, yollar yarıldı, işçiler enkaz altında
Myanmar'ın merkezini 7,7 büyüklüğünde deprem vurdu. Çin ve Tayland'da da hissedilen sallantı nedeniyle İnsanlar panik halinde sokaklara döküldü. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler depremin şiddetini gözler önüne serdi. Bangkok'ta inşaat halindeki 30 katlı bir gökdelen çöktü, 43 işçi enkaz altında kaldı. İşte güçlü depremden ilk görüntüler...
Myanmar'da 7,7 ve 6,4 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi.
Deprem Çin ve Tayland'da da hissedildi.