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Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Gökdelenler yıkıldı, yollar yarıldı, işçiler enkaz altında

Myanmar'ın merkezini 7,7 büyüklüğünde deprem vurdu. Çin ve Tayland'da da hissedilen sallantı nedeniyle İnsanlar panik halinde sokaklara döküldü. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler depremin şiddetini gözler önüne serdi. Bangkok'ta inşaat halindeki 30 katlı bir gökdelen çöktü, 43 işçi enkaz altında kaldı. İşte güçlü depremden ilk görüntüler...

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Gökdelenler yıkıldı, yollar yarıldı, işçiler enkaz altında - 1

Myanmar'da 7,7 ve 6,4 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi.

Deprem Çin ve Tayland'da da hissedildi.

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DÜNYA HABERLERİ

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Gökdelenler yıkıldı, yollar yarıldı, işçiler enkaz altında - 2

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre Myanmar'ın başkenti Nepido'nun kuzeyindeki Sagaing bölgesinin yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedilen iki deprem bildirildi.

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Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Gökdelenler yıkıldı, yollar yarıldı, işçiler enkaz altında - 3

Myanmar'ın başkenti Nepido'daki bir yolda deprem nedeniyle çatlaklar oluştuğu görüldü.

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Gökdelenler yıkıldı, yollar yarıldı, işçiler enkaz altında - 4

Tayland Başbakanı güçlü depremin ardından acil durum ilan etti.

Polis ve sağlık görevlileri, Bangkok'ta devlet daireleri için inşa edilmekte olan 30 katlı bir gökdelenin çöktüğünü ve 43 işçinin mahsur kaldığını söyledi.

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Gökdelenler yıkıldı, yollar yarıldı, işçiler enkaz altında - 5

Başkent Bangkok’ta 17 milyondan fazla kişinin yaşadığı metropol bölgesinde alarm sistemleri devreye girdi, vatandaşlar apartman ve otellerden merdivenlerle tahliye edilerek sokaklara çıktı.

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Gökdelenler yıkıldı, yollar yarıldı, işçiler enkaz altında - 6

Myanmar İtfaiye Hizmetleri Departmanı'ndan bir yetkili Reuters'a şunları söyledi: "Arama çalışmalarına başladık ve Yangon çevresinde dolaşarak can kaybı ve hasar olup olmadığını kontrol ediyoruz. Şu ana kadar elimizde henüz bir bilgi yok."

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Gökdelenler yıkıldı, yollar yarıldı, işçiler enkaz altında - 7

Hasar ya da can kaybına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Gökdelenler yıkıldı, yollar yarıldı, işçiler enkaz altında - 8

Diğer ülkelerde de korkuya kapılanlar, yoğun nüfuslu Bangkok'un merkezindeki yüksek katlı apartmanlardan ve otellerden dışarı akın etti.

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Gökdelenler yıkıldı, yollar yarıldı, işçiler enkaz altında - 9
Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Gökdelenler yıkıldı, yollar yarıldı, işçiler enkaz altında - 10
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