imsakiye

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Gökdelenler yıkıldı, yollar yarıldı, "Enkazda binlerce ölü olabilir"

Myanmar'ın merkezini art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem vurdu, en az 15 kişi öldü. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler depremin şiddetini gözler önüne serdi. Çin ve Tayland'da da hissedilen sallantı nedeniyle İnsanlar panik halinde sokaklara döküldü. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, binlerce kişinin ölmesinin muhtemel olduğunu belirtti. Cunta yönetimi, birçok bölgede olağanüstü hal ilan etti.

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Gökdelenler yıkıldı, yollar yarıldı, "Enkazda binlerce ölü olabilir" - 1

Myanmar'da 7,7 ve 6,4 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi.

Deprem Bangladeş, Hindistan, Laos, Tayland, Myanmar ve Çin'de hissedildi.

Myanmar'daki depremde bir caminin kısmen çökmesinin ardından en az üç kişinin öldüğünü, ülkedeki can kaybının en az 15 olduğu bildirildi.

Tayland'da da inşaat halindeki binanın çökmesi nedeniyle bir kişinin öldüğü belirtildi.

DEPREM ANININ VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

DÜNYA HABERLERİ

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Gökdelenler yıkıldı, yollar yarıldı, "Enkazda binlerce ölü olabilir" - 2

ART ARDA İKİ BÜYÜK DEPREM

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre Myanmar'ın başkenti Nepido'nun kuzeyindeki Sagaing bölgesinin yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedilen iki deprem bildirildi.

Myanmar yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "İlk depremden yaklaşık 12 dakika sonra, Sagaing'in yaklaşık 18 kilometre güneyinde 6.4 büyüklüğünde nispeten güçlü bir deprem daha meydana geldi. Artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam edebilir, dikkatli olun” denildi.

GRAFİK: DEPREMİN YAŞANDIĞI BÖLGE

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Gökdelenler yıkıldı, yollar yarıldı, "Enkazda binlerce ölü olabilir" - 3

KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Myanmar'ın başkenti Nepido'daki bir yolda deprem nedeniyle çatlaklar oluştuğu görüldü.

Yerel kaynaklara göre Myanmar'ın Ava ve Sagaing bölgesini bağlayan Irrawaddy Nehri üzerindeki köprü çöktü.

Arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine sevk edildi.

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), elektrik ve şebeke hatlarının kesilmesinden dolayı bazı bölgelere erişimde zorluklar yaşandığını duyurdu. 

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Gökdelenler yıkıldı, yollar yarıldı, "Enkazda binlerce ölü olabilir" - 4

CAMİDE YAKALANDILAR

Mynamar'ın Bago bölgesindeki Taungnoo kasabasında bir caminin çöktüğü bildirildi.

Reuters'a konuşan kişilerden biri, "Sarsıntı başladığında dua ediyorduk. Üç kişi olay yerinde öldü" dedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, depremin büyüklüğü göz önüne alındığında Myanmar'da binlerce kişinin ölmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Gökdelenler yıkıldı, yollar yarıldı, "Enkazda binlerce ölü olabilir" - 5

AB YARDIMA HAZIR

Myanmar'ın orta kesiminde meydana gelen depremin ardından başkentteki bir hastanenin acil servisinin bir bölümünde ciddi hasar meydana geldi.

Avrupa Birliği, Myanmar ve Tayland'ı sarsan depremin ardından destek vermeye hazır olduklarını açıkladı. 

Fransa da destek vermeye hazır olduğunu ve Tayland'ın başkentindeki diplomatik binalarının tahliye edildiğini belirtti.

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Gökdelenler yıkıldı, yollar yarıldı, "Enkazda binlerce ölü olabilir" - 6

TAYLAND'DA BİR KİŞİ ÖLDÜ

Tayland Başbakanı güçlü depremin ardından acil toplatı yaptı.

Polis ve sağlık görevlileri, Bangkok'ta devlet daireleri için inşa edilmekte olan 30 katlı bir gökdelenin çöktüğünü ve 43 işçinin mahsur kaldığını söyledi.

42 kişinin kurtarıldığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Gökdelenler yıkıldı, yollar yarıldı, "Enkazda binlerce ölü olabilir" - 7

TAYLAND BORSASI FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Başkent Bangkok’ta 17 milyondan fazla kişinin yaşadığı metropol bölgesinde alarm sistemleri devreye girdi, vatandaşlar apartman ve otellerden merdivenlerle tahliye edilerek sokaklara çıktı.

Tayland borsası yaptığı açıklamada Myanmar'ın merkezini vuran depremin ardından faaliyetlerin tamamen durduğunu açıkladı.

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Gökdelenler yıkıldı, yollar yarıldı, "Enkazda binlerce ölü olabilir" - 8

OHAL İLAN EDİLDİ

Myanmar İtfaiye Hizmetleri Departmanı'ndan bir yetkili Reuters'a şunları söyledi: "Arama çalışmalarına başladık ve Yangon çevresinde dolaşarak can kaybı ve hasar olup olmadığını kontrol ediyoruz. Şu ana kadar elimizde henüz bir bilgi yok."

Myanmar'da iktidardaki ordu birçok bölgede olağanüstü hal ilan etti.

Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yapılan açıklamada, "Devlet, durum hakkında hızlı bir şekilde soruşturma yapacak ve insani yardım sağlamanın yanı sıra kurtarma operasyonları yürütecek" denildi.

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Gökdelenler yıkıldı, yollar yarıldı, "Enkazda binlerce ölü olabilir" - 9

ÇOK SAYIDA BİNADA HASAR

Depremin Tayland'ın başkenti Bangkok'ta çok sayıda yüksek binada hasara yol açtığı belirtildi.

Vali Chadchart Sittipunt, hasar gören bina sayısının henüz bilinmediğini ve incelemelerin devam ettiğini söyledi.

İnsanları tedbirli olmaya çağırdı.

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Gökdelenler yıkıldı, yollar yarıldı, "Enkazda binlerce ölü olabilir" - 10

Tayland sivil havacılık departmanı Bangkok'taki tüm uçuşların normal şekilde devam ettiğini bildirdi.

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremi NTV'ye yorumladı. Tüysüz, depremlere karşı plan yapılması gerektiğini, toplanma alanlarının belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Tüysüz, internette çok sayıda kaynak bulunduğunu ve bu kaynaklardan yararlanılabileceğini belirtti.

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Gökdelenler yıkıldı, yollar yarıldı, "Enkazda binlerce ölü olabilir" - 11
DAHA FAZLA GÖSTER