Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Gökdelenler yıkıldı, yollar yarıldı, işçiler enkaz altında

MYANMAR İTFAİYESİ: ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Myanmar İtfaiye Hizmetleri Departmanı'ndan bir yetkili Reuters'a şunları söyledi: "Arama çalışmalarına başladık ve Yangon çevresinde dolaşarak can kaybı ve hasar olup olmadığını kontrol ediyoruz. Şu ana kadar elimizde henüz bir bilgi yok."