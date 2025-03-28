Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Gökdelenler yıkıldı, yollar yarıldı, işçiler enkaz altında
Myanmar'ın merkezini art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem vurdu, en az 15 kişi öldü. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler depremin şiddetini gözler önüne serdi. Çin ve Tayland'da da hissedilen sallantı nedeniyle İnsanlar panik halinde sokaklara döküldü. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, binlerce kişinin ölmesinin muhtemel olduğunu belirtti. İşte güçlü depremden ilk görüntüler...
Myanmar'da 7,7 ve 6,4 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi.
Deprem Bangladeş, Hindistan, Laos, Tayland, Myanmar ve Çin'de hissedildi.
Myanmar'daki depremde bir caminin kısmen çökmesinin ardından en az üç kişinin öldüğünü, ülkedeki can kaybının en az 15 olduğu bildirildi.
Tayland'da da inşaat halindeki binanın çökmesi nedeniyle bir kişinin öldüğü belirtildi.