Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Gökdelenler yıkıldı, yollar yarıldı, ordu OHAL ilan etti

OHAL İLAN EDİLDİ

Myanmar İtfaiye Hizmetleri Departmanı'ndan bir yetkili Reuters'a şunları söyledi: "Arama çalışmalarına başladık ve Yangon çevresinde dolaşarak can kaybı ve hasar olup olmadığını kontrol ediyoruz. Şu ana kadar elimizde henüz bir bilgi yok."

Myanmar'da iktidardaki ordu birçok bölgede olağanüstü hal ilan etti.

Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yapılan açıklamada, "Devlet, durum hakkında hızlı bir şekilde soruşturma yapacak ve insani yardım sağlamanın yanı sıra kurtarma operasyonları yürütecek" denildi.