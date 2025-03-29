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Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı bini geçti

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da 7,7 ve 6,4 şiddetinde art arda iki deprem meydana geldi. Tayland ve Çin'de de güçlü şekilde hissedilen depremlerde can kaybı bini geçti, yaralı sayısı ise 2 bin 376 olarak açıklandı. Ancak ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, ölü sayısının 10 bini aşabileceğini açıkladı. Cunta yönetimi, birçok bölgede olağanüstü hal ilan etti, kan bağışı çağrısı yaptı. Tayland'da ise ölü sayısı 10'a yükseldi.

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı bini geçti - 1

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar, 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Binalar ard arda yıkıldı. 

Myanmar'ın en büyük ikinci kenti Mandalay'e 17,2 kilometre uzaklıktaki deprem, 10 kilometre derinlikte gerçekleşti. 7,7 büyüklüğündeki şiddetli sarsıntı Tayland, Hindistan ve Çin'de de hasara yol açtı.

İlk depremin hemen ardından 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Myanmar devlet medyası, can kaybını 1002 olarak açıklandı, yaralı sayısı ise 2 bin 376. 

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DÜNYA HABERLERİ

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı bini geçti - 2

KÖPRÜ VE YOLLAR ÇÖKTÜ

Depremin merkez üssü Myanmar'da karayollarında da hasar oluştu. Köprüler ve altyapı tesislerinin zarar gördüğü açıklandı.
Bölgedeki barajların da hasar görmüş olabileceği belirtiliyor.

Bir camideki yıkım sonrası ölen ve yaralananlar olduğu duyuruldu. Çok sayıda binada ağır hasar meydana geldi.

Myanmar'da ülkenin kontrolünü elinde bulunduran askeri cunta, uluslararası yardım talebinde bulundu. Çok sayıda yaralı sebebiyle kan bağışı çağrısı yapıldı.

GRAFİK: DEPREM BURADA YAŞANDI

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı bini geçti - 3

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta pek çok binada hasar ve yıkım meydana geldi. 

İnşaat halindeyken çöken gökdelenin enkazı altında onlarca işçi kaldı. İşçilerden büyük bölümünün kurtarıldığı bildirildi.

Tayland hükümeti Bangkok'ta acil durum ilan etti.

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı bini geçti - 4

"ON BİNLERCE ÖLÜ OLABİLİR"

ABD Jeoloji Araştırmaları kurumu, bölgedeki nüfus yoğunluğunu hesaba katarak, can kaybı tahminini 10 bin olarak açıkladı.

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı bini geçti - 5

GÖLGE BAKAN: DURUM ÇOK CİDDİ

Myanmar gölge dışişleri bakanı, yaptığı açıklamada depremin merkezı̇ne yakın Mandalay'da daha fazla can kaybı olabileceğini söyledi.

“İletişim ciddi bir sorun, erişim sınırlı, internet kısıtlı” diyen bakan, “Durum çok ciddi, uluslararası insani ve teknik yardıma acil ihtiyaç var” diye ekledi.

Gölge bakan, Myanmar'da depremde şu ana kadar en az 12 kişinin öldüğünü doğruladıklarını belirtti.

İnsani yardım sağlamak için cunta karşıtı isyancıları konuşlandıracaklarını sözlerine ekledi.

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı bini geçti - 6

AB YARDIMA HAZIR

Myanmar'ın orta kesiminde meydana gelen depremin ardından başkentteki bir hastanenin acil servisinin bir bölümünde ciddi hasar meydana geldi.

Avrupa Birliği, Myanmar ve Tayland'ı sarsan depremin ardından destek vermeye hazır olduklarını açıkladı. 

Fransa da destek vermeye hazır olduğunu ve Tayland'ın başkentindeki diplomatik binalarının tahliye edildiğini belirtti.

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı bini geçti - 7

OHAL İLAN EDİLDİ

Myanmar İtfaiye Hizmetleri Departmanı'ndan bir yetkili Reuters'a şunları söyledi: "Arama çalışmalarına başladık ve Yangon çevresinde dolaşarak can kaybı ve hasar olup olmadığını kontrol ediyoruz. Şu ana kadar elimizde henüz bir bilgi yok."

Myanmar'da iktidardaki ordu birçok bölgede olağanüstü hal ilan etti.

Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yapılan açıklamada, "Devlet, durum hakkında hızlı bir şekilde soruşturma yapacak ve insani yardım sağlamanın yanı sıra kurtarma operasyonları yürütecek" denildi.

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı bini geçti - 8

İŞÇİLER ENKAZ ALTINDA KALDI

Tayland Başbakanı güçlü depremin ardından acil toplantı yaptı.

Polis ve sağlık görevlileri, Bangkok'ta devlet daireleri için inşa edilmekte olan 30 katlı bir gökdelenin çöktüğünü ve 43 işçinin mahsur kaldığını söyledi.

42 kişinin kurtarıldığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Başkent Bangkok’ta 17 milyondan fazla kişinin yaşadığı metropol bölgesinde alarm sistemleri devreye girdi, vatandaşlar apartman ve otellerden merdivenlerle tahliye edilerek sokaklara çıktı.

Tayland borsası yaptığı açıklamada Myanmar'ın merkezini vuran depremin ardından faaliyetlerin tamamen durduğunu açıkladı.

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı bini geçti - 9

ÇOK SAYIDA BİNADA HASAR

Depremin Tayland'ın başkenti Bangkok'ta çok sayıda yüksek binada hasara yol açtığı belirtildi.

Vali Chadchart Sittipunt, hasar gören bina sayısının henüz bilinmediğini ve incelemelerin devam ettiğini söyledi.

İnsanları tedbirli olmaya çağırdı.

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı bini geçti - 10

DIŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'daki depremlerde hayatın kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin neden olduğu can kayıpları ve zarardan dolayı derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Myanmar ve Tayland halklarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı bini geçti - 11

Tayland sivil havacılık departmanı Bangkok'taki tüm uçuşların normal şekilde devam ettiğini bildirdi.

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremi NTV'ye yorumladı. Tüysüz, depremlere karşı plan yapılması gerektiğini, toplanma alanlarının belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Tüysüz, internette çok sayıda kaynak bulunduğunu ve bu kaynaklardan yararlanılabileceğini belirtti.

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