Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı bini geçti
Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da 7,7 ve 6,4 şiddetinde art arda iki deprem meydana geldi. Tayland ve Çin'de de güçlü şekilde hissedilen depremlerde can kaybı bini geçti, yaralı sayısı ise 2 bin 376 olarak açıklandı. Ancak ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, ölü sayısının 10 bini aşabileceğini açıkladı. Cunta yönetimi, birçok bölgede olağanüstü hal ilan etti, kan bağışı çağrısı yaptı. Tayland'da ise ölü sayısı 10'a yükseldi.
Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar, 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Binalar ard arda yıkıldı.
Myanmar'ın en büyük ikinci kenti Mandalay'e 17,2 kilometre uzaklıktaki deprem, 10 kilometre derinlikte gerçekleşti. 7,7 büyüklüğündeki şiddetli sarsıntı Tayland, Hindistan ve Çin'de de hasara yol açtı.
İlk depremin hemen ardından 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Myanmar devlet medyası, can kaybını 1002 olarak açıklandı, yaralı sayısı ise 2 bin 376.