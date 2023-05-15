Myanmar'da Mocha Kasırgası: 5 ölü, 700'den fazla yaralı

Bangladeş ve Myanmar'ı etkisi altına alan Mocha Kasırgası sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti. Kasırganın neden olduğu sel ve şiddetli rüzgarlar aynı zamanda 700'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.

Myanmar'da Mocha Kasırgası: 5 ölü, 700'den fazla yaralı - 1

Myanmar'ın Arakan eyaletinin başkenti Sittwe'de bulunan Arakan Gençler Hayırsever Derneğinin açıklamasında, bölge sakinlerinin sel riskine karşı yüksek kesimlerdeki sağlam binalara sığındığı, 700'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ

Myanmar'da Mocha Kasırgası: 5 ölü, 700'den fazla yaralı - 2

Yerel basındaki haberlerde de hızı saatte 209 kilometreye ulaşan kasırgada arama kurtarma çalışmaları sırasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Myanmar'da Mocha Kasırgası: 5 ölü, 700'den fazla yaralı - 3

ÇATILAR UÇTU

Myanmar'da askeri yönetim yetkililerinin açıklamasında, şiddetli rüzgarların binalara ve elektrik hatlarına zarar verdiği, bazı binaların çatılarının uçtuğu ifade edildi.

Myanmar'da Mocha Kasırgası: 5 ölü, 700'den fazla yaralı - 4

Şiddetli yağmur ve sele yol açan 5. kategori olarak belirlenen Mocha Kasırgası nedeniyle ülkenin batı kıyısındaki Arakan eyaletinde "acil durum" ilan edilmişti.

Myanmar'da Mocha Kasırgası: 5 ölü, 700'den fazla yaralı - 5

Bangladeş ve Myanmar'da Mocha Kasırgası nedeniyle sahil kesimlerindeki yüz binlerce kişi tahliye edilmişti.

Myanmar'da Mocha Kasırgası: 5 ölü, 700'den fazla yaralı - 6

Tahliyeler devam ederken, halka, sahil bölgelerinden uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.


Myanmar'da Mocha Kasırgası: 5 ölü, 700'den fazla yaralı - 7

Bangladeş'te de tahliye edilen kişi sayısının 700 bini geçtiği tahmin ediliyor.


Myanmar'da Mocha Kasırgası: 5 ölü, 700'den fazla yaralı - 8

2008'DE 135 BİN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Myanmar'da 2008'deki Nargis Kasırgası'nda 135 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Myanmar'da Mocha Kasırgası: 5 ölü, 700'den fazla yaralı - 9
Myanmar'da Mocha Kasırgası: 5 ölü, 700'den fazla yaralı - 10
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