Myanmar'da Mocha Kasırgası: 700 bin ev zarar gördü

Birleşmiş Milletler (BM), Mocha Kasırgası'ndan etkilenen Myanmar'da yaklaşık 700 bin evin zarar gördüğünü açıkladı.

Myanmar'da Mocha Kasırgası: 700 bin ev zarar gördü - 1

BM Cenevre Ofisi Enformasyon Birimi Basın ve Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Rolando Gomez moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.

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Myanmar'da Mocha Kasırgası: 700 bin ev zarar gördü - 2

BM Kalkınma Programı (UNDP) Myanmar (Arakan) Temsilcisi Titon Mitra, çevrim içi katıldığı toplantıda, kasırga nedeniyle yaşanan yıkımın çok büyük olduğuna işaret etti.

Myanmar'da Mocha Kasırgası: 700 bin ev zarar gördü - 3

Sittwe şehrindeki binaların yüzde 90'a yakınının zarar gördüğünü belirten Mitra, ülke genelinde ise bu rakamın yaklaşık 700 bine ulaştığını kaydetti.

Myanmar'da Mocha Kasırgası: 700 bin ev zarar gördü - 4

Mitra, "Yağmurlar tarım ve balıkçılık sektörünü olumsuz etkiledi. 12 bin metrekare arazi su altında kaldı ve bu durumdan 180 bin kişi etkilendi. Yollar, köprüler ve diğer altyapı su altında kaldı. Ülke genelinde okulların yüzde 80'i hasar gördü." dedi.

Myanmar'da Mocha Kasırgası: 700 bin ev zarar gördü - 5

Myanmar'daki ihtiyaçların çok büyük olduğunu ve normale dönüşün yıllar alacağını aktaran Mitra, ülke genelinde yaklaşık 1,6 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu söyledi.

Myanmar'da Mocha Kasırgası: 700 bin ev zarar gördü - 6

Mitra, Myanmar'a ulaşan yardımların yeterli olmadığını da ifade etti.

Myanmar'da Mocha Kasırgası: 700 bin ev zarar gördü - 7

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic de Sudan'daki çatışmalar nedeniyle birçok sağlık tesisinin işlevsiz hale geldiğini anlattı.

Çatışmalar nedeniyle birçok kişinin hastane dışında hayatını kaybettiğini söyleyen Jasarevic, doğum öncesi sağlık hizmeti alamayacak yaklaşık 20 bin hamile kadın için durumun endişe verici olduğunu kaydetti.

Myanmar'da Mocha Kasırgası: 700 bin ev zarar gördü - 8

MOCHA KASIRGASI

14 Mayıs'ta meydana gelen Mocha Kasırgası'nın ardından arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Şiddetli yağmur ve sele yol açan ve 5. kategori olarak tasniflenen Mocha Kasırgası nedeniyle ülkenin batı kıyısındaki Arakan eyaletinde "acil durum" ilan edilmişti.

Myanmar'da Mocha Kasırgası: 700 bin ev zarar gördü - 9


Bangladeş ve Myanmar'da kasırga nedeniyle sahil kesimlerindeki yüz binlerce kişi tahliye edilmişti.

Myanmar'da 2008'deki Nargis Kasırgası'nda 135 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Myanmar'da Mocha Kasırgası: 700 bin ev zarar gördü - 10
Myanmar'da Mocha Kasırgası: 700 bin ev zarar gördü - 11
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