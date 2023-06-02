Myanmar'da Mocha Kasırgası: 700 bin ev zarar gördü

Mitra, "Yağmurlar tarım ve balıkçılık sektörünü olumsuz etkiledi. 12 bin metrekare arazi su altında kaldı ve bu durumdan 180 bin kişi etkilendi. Yollar, köprüler ve diğer altyapı su altında kaldı. Ülke genelinde okulların yüzde 80'i hasar gördü." dedi.