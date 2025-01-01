Myanmar'da nüfus,10 yıl öncesinden daha düşük: Müslümanlar dahil edilmedi
Son yıllarda darbe ve iç çatışmalarla gündeme gelen Myanmar'ın 2024 yılı nüfusunun, 10 yıl öncesine kıyasla düştüğü belirlendi. ü Ükedeki Arakanlı Müslümanların önceki yıllarda da olduğu gibi 2024 nüfus sayımına dahil edilmediği ifade edildi.
Bangkok Post'un haberine göre, Myanmar, ordunun seçilmiş sivil hükümeti devirdiği ve demokrasi yanlısı protestoları şiddetle bastırarak ülke çapında silahlı bir isyana yol açtığı 2021'den bu yana iç çatışmalar ve şiddet eylemleriyle gündeme gelirken, askeri yönetim, normalleşme adımları çerçevesinde 2025'te seçimlere gitmeyi planlıyor.