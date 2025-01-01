Myanmar'da nüfus,10 yıl öncesinden daha düşük: Müslümanlar dahil edilmedi

MÜSLÜMANLAR DAHİL EDİLMEDİ

Öte yandan, ülkedeki Arakanlı Müslümanların önceki yıllarda da olduğu gibi 2024 nüfus sayımına dahil edilmediği ifade ediliyor.

Askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, yeni yıl konuşmasında "Devlet İdare Konseyi'nin nihai hedefi olan özgür ve adil bir seçimi başarıyla düzenlemek için çabalıyorum." dedi.