Myanmar'da tapınaklara yağmacı koruması

Myanmar'daki Bagan antik kenti corona virüs kaynaklı turist yokluğu nedeniyle yağmacıların hedefi oldu. Yetkililer UNESCO listesindeki bölgeye polis sevketti.

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ntv.com.tr 06.07.2020 - 10:17

Çin'de başlayan corona virüs salgını dünya üzerinde dengeleri değiştiriyor.

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne eklenen Myanmar'ın antik kenti Bagan da bu değişimden payını aldı.

Corona virüs salgını nedeniyle ülkenin en turistik bölgelerinden Bagan hiç kimsenin uğramadığı bir yere dönüştü.

Bu fırsat kentteki tarihi değere göz diken yağmacıların fırsatı oldu.

Tarihi kent sık sık yağmacı saldırılarına maruz kalınca yetkililer bölgeye polis sevketme kararı aldı.

Yaklaşık 100 polis, 50 kilometrekarelik alanda izinsiz girişleri engellemeye çalışıyor.

Yaklaşık olarak 11. yüzyılda kurulan Bagan antik kentinde 3 bin 500'den fazla tarihi değeri olan eser bulunuyor.

Haziran ayının başında hırsızlar 11 tapınağa girerek tarihi eserleri çaldı.

Bagan bölgesi 2019 yılında 500 bin turist tarafından ziyaret edildi.

Bu yıl da nisan ayına kadar 130 bin ziyaretçinin geldiği sonrasında kimsenin bölgeye uğramadığı aktarıldı.