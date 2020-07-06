Myanmar'da tapınaklara yağmacı koruması

Myanmar'daki Bagan antik kenti corona virüs kaynaklı turist yokluğu nedeniyle yağmacıların hedefi oldu. Yetkililer UNESCO listesindeki bölgeye polis sevketti.

ntv.com.tr 06.07.2020 - 10:17

Myanmar'da tapınaklara yağmacı koruması - 1
Çin'de başlayan corona virüs salgını dünya üzerinde dengeleri değiştiriyor.
Myanmar'da tapınaklara yağmacı koruması - 2
UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne eklenen Myanmar'ın antik kenti Bagan da bu değişimden payını aldı.
Myanmar'da tapınaklara yağmacı koruması - 3
Corona virüs salgını nedeniyle ülkenin en turistik bölgelerinden Bagan hiç kimsenin uğramadığı bir yere dönüştü.
Myanmar'da tapınaklara yağmacı koruması - 4
Bu fırsat kentteki tarihi değere göz diken yağmacıların fırsatı oldu.
Myanmar'da tapınaklara yağmacı koruması - 5
Tarihi kent sık sık yağmacı saldırılarına maruz kalınca yetkililer bölgeye polis sevketme kararı aldı.
Myanmar'da tapınaklara yağmacı koruması - 6
Yaklaşık 100 polis, 50 kilometrekarelik alanda izinsiz girişleri engellemeye çalışıyor.
Myanmar'da tapınaklara yağmacı koruması - 7
Yaklaşık olarak 11. yüzyılda kurulan Bagan antik kentinde 3 bin 500'den fazla tarihi değeri olan eser bulunuyor.
Myanmar'da tapınaklara yağmacı koruması - 8
Haziran ayının başında hırsızlar 11 tapınağa girerek tarihi eserleri çaldı.
Myanmar'da tapınaklara yağmacı koruması - 9
Bagan bölgesi 2019 yılında 500 bin turist tarafından ziyaret edildi.
Myanmar'da tapınaklara yağmacı koruması - 10
Bu yıl da nisan ayına kadar 130 bin ziyaretçinin geldiği sonrasında kimsenin bölgeye uğramadığı aktarıldı.
Myanmar'da tapınaklara yağmacı koruması - 11
Myanmar'da tapınaklara yağmacı koruması - 12

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