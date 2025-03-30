Myanmar'da yıkım büyük: Can kaybı artıyor

Myanmar'ı vuran depremlerde can kaybı artmaya devam ediyor.



Hayatını kaybedenlerin sayısı bin 600'ü aşarken, binlerce yaralı var.



Çevre ülkelerden gönderilen yardım ekipleri bölgeye ulaştı.



Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Myanmarlı yetkililer, can kaybının daha da artmasından endişeli.