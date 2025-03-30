Myanmar'da yıkım büyük: Can kaybı artıyor

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki depremin ardından zamana karşı yarış sürüyor. Bölgede şu ana kadar bin 654 kişinin hayatını kaybettiği depremde enkaz altında kalanlar için çalışmalar devam ediyor. Diğer yandan depremin yol açtığı hasar uydu görüntülerine de yansıdı.

Myanmar'da yıkım büyük: Can kaybı artıyor - 1

7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Myanmar'da zamana karşı yarış sürüyor.

Yıkık binaların altında kurtarılmayı bekleyenler için ekipler gece gündüz demeden çalışıyor.

DEPREM ANININ VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

DÜNYA HABERLERİ

Myanmar'da yıkım büyük: Can kaybı artıyor - 2

Myanmar'ı vuran depremlerde can kaybı artmaya devam ediyor.

Hayatını kaybedenlerin sayısı bin 600'ü aşarken, binlerce yaralı var.

Çevre ülkelerden gönderilen yardım ekipleri bölgeye ulaştı.

Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Myanmarlı yetkililer, can kaybının daha da artmasından endişeli.

Myanmar'da yıkım büyük: Can kaybı artıyor - 3

Myanmar Kızılhaçı, ülkede ciddi bir yıkım olduğunu ve elektrik kesintileri nedeniyle yardım götürmekte zorlandıklarını açıkladı.

Myanmar'ın cunta yönetimi, ülkenin altı bölgesinde olağanüstü hal ilan etti.

GRAFİK: DEPREM BURADA YAŞANDI

Myanmar'da yıkım büyük: Can kaybı artıyor - 4

"CAN KAYBI ON BİNİ BULABİLİR"

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları kurumu, bölgedeki nüfus yoğunluğunu hesaba katarak, can kaybı tahminini 10 bin olarak açıkladı.

Myanmar'da yıkım büyük: Can kaybı artıyor - 5

DEPREMİN ETKİSİ UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE 

Depremin etkisi uydu görüntüleriyle bir kez daha ortaya çıktı.

Paylaşılan görüntülerde onlarca binanın yıkıldığı ve bir köprünün kullanılamaz hale geldiği görülüyor.

Myanmar'da yıkım büyük: Can kaybı artıyor - 6

Yaşanan şiddetli deprem Tayland'ı da vurdu.

Ülkenin başkenti Bangkok'taki inşaat halinde olan bir binanın yıkılmasının ardından oluşan enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Myanmar'da yıkım büyük: Can kaybı artıyor - 7

Ekipler enkaz altında 10'dan fazla kişinin olabileceği bilgisini paylaştı.

Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğünde deprem Çin'de de hissedilmişti.

Myanmar'da yıkım büyük: Can kaybı artıyor - 8

Jeologlar, Myanmar'da yaşanan sarsıntıların, uzun yıllardır ülkede meydana gelen en büyük depremlerden biri olduğunu ifade ediyor.

Myanmar'da yıkım büyük: Can kaybı artıyor - 9
Myanmar'da yıkım büyük: Can kaybı artıyor - 10
Myanmar'da yıkım büyük: Can kaybı artıyor - 11
Myanmar'da yıkım büyük: Can kaybı artıyor - 12
Myanmar'da yıkım büyük: Can kaybı artıyor - 13
Myanmar'da yıkım büyük: Can kaybı artıyor - 14
Myanmar'da yıkım büyük: Can kaybı artıyor - 15
Myanmar'da yıkım büyük: Can kaybı artıyor - 16
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