Myanmar'da yıkım büyük: Can kaybı artıyor
Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki depremin ardından zamana karşı yarış sürüyor. Bölgede şu ana kadar bin 654 kişinin hayatını kaybettiği depremde enkaz altında kalanlar için çalışmalar devam ediyor. Diğer yandan depremin yol açtığı hasar uydu görüntülerine de yansıdı.
7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Myanmar'da zamana karşı yarış sürüyor.
Yıkık binaların altında kurtarılmayı bekleyenler için ekipler gece gündüz demeden çalışıyor.