Myanmar’daki Mocha Kasırga’sında can kaybı 41’e yükseldi

Bangladeş ve Myanmar'ı etkisi altına alan Mocha Kasırgası sebebiyle 41 kişi hayatını kaybetti. 100’den fazla kişinin kayıp olması nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Myanmar’daki Mocha Kasırga’sında can kaybı 41’e yükseldi - 1

Güney Asya ülkesi Myanmar’da hafta sonundan bu yana etkili olan Mocha Kasırgası’nda bilanço artıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Myanmar’daki Mocha Kasırga’sında can kaybı 41’e yükseldi - 2

Ülkenin batısındaki birçok bölgenin sular altında kaldığı Arakan eyaletinde, şuana kadar 41 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Myanmar’daki Mocha Kasırga’sında can kaybı 41’e yükseldi - 3

Yerel yetkililer, 100’den fazla kişinin kayıp olması nedeniyle can kaybı sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.

Myanmar’daki Mocha Kasırga’sında can kaybı 41’e yükseldi - 4

Kasırganın vurduğu bölgelerde, hatların hasar görmesi sonucu elektrik kesintileri yaşanırken, şiddetli fırtına nedeniyle birçok balıkçı teknesinin de kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Myanmar’daki Mocha Kasırga’sında can kaybı 41’e yükseldi - 5

Arakan eyaletinin başkenti Sittwe'de iletişim hatlarının onarılması için çalışmaların sürdüğü, cadde ve sokakların temizlendiği ifade edildi.

Myanmar’daki Mocha Kasırga’sında can kaybı 41’e yükseldi - 6

Tahliyeler devam ederken, halka, sahil bölgelerinden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Myanmar’daki Mocha Kasırga’sında can kaybı 41’e yükseldi - 7

Bangladeş'te de tahliye edilen kişi sayısının 700 bini geçtiği tahmin ediliyor.

Myanmar’daki Mocha Kasırga’sında can kaybı 41’e yükseldi - 8

2008'DE 135 BİN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Myanmar'da 2008'deki Nargis Kasırgası'nda 135 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Myanmar’daki Mocha Kasırga’sında can kaybı 41’e yükseldi - 9
Myanmar’daki Mocha Kasırga’sında can kaybı 41’e yükseldi - 10
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