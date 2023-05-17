Myanmar'ın Arakan eyaletinde Mocha Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 400'ü aştı

Kasırgada kampların yanı sıra Sittwe'de ev, okul gibi birçok bina ile altyapı sistemleri de zarar gördü.

Bu arada, ABD'nin Dakka Büyükelçisi Peter Haas, yaptığı açıklamada, ABD'lilerin kasırgadan etkilenen Bangladeş ve Arakanlı mültecilerin yanında olduğunu ifade etti.