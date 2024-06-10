Nadir görülen bir tür, görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Kapüşonlu güneş balığı kıyıya vurdu
ABD'de kıyıya vuran dev deniz canlısı herkesi şaşırttı. Oregon eyaletinde kıyıya vuran dev deniz canlısının daha önce keşfedilen bir tür olan ‘güneş balığı’ değil, ‘kapüşonlu güneş balığı’ olduğu açıklandı.
ABD’de 3 Haziran’da Oregon eyaletinin Seaside bölgesinde kıyıya vuran dev deniz canlısının daha önce keşfedilen fakat nadir görülen ‘güneş balığı’ türünün farklı bir cinsi olan ‘kapüşonlu güneş balığı’ olduğu açıklandı.