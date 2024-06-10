Nadir görülen bir tür, görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Kapüşonlu güneş balığı kıyıya vurdu



Bu balıkla ilgili haberlerin Yeni Zelanda'da yaşayan bir araştırmacı olan Mariann Nyegaard'a ulaşması uzun sürmedi. Gördüğü fotoğraflar bunun sıradan bir okyanus güneş balığı (Mola mola) değil, çok aşina olduğu farklı bir tür olan kapüşonlu güneş balığı (Mola tecta) olabileceğini gösteriyordu.