Napolyon Bonapart'ın DNA örneğinin bulunduğu şapka açık artırmaya çıkıyor: Milyonlarca dolara satılabilir

Ünlü Fransız İmparator ve komutan Napolyan Bonapart'ın DNA örneğinin bulunduğu bir şapka 27 Ekim'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da açık artırmaya çıkacak. Tarihin en ünlü figürlerinden biri olan Napolyon'un şapkasının milyonlarca dolara alıcı bulması bekleniyor.

ntv.com.tr - Reuters 06.09.2021 - 15:51 | Son Güncelleme : 06.09.2021 - 16:18

Napolyon Bonapart'ın DNA örneğinin bulunduğu şapka açık artırmaya çıkıyor: Milyonlarca dolara satılabilir - 1

Üzerinde Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart'a ait olduğunu kanıtlayan bir  DNA örneği bulunan şapka, Hong Kong'daki Bonhams müzayede evinde sergilendi. 

Napolyon Bonapart'ın DNA örneğinin bulunduğu şapka açık artırmaya çıkıyor: Milyonlarca dolara satılabilir - 2

27 EKİM'DE SATIŞA ÇIKACAK

Bonhams tarafından “İmparatorun DNA'sını taşıyan ilk şapka" olarak tanımlanan eşya, Hong Kong’un yanı sıra, Paris’te ve  27 Ekim'de açık artırmaya çıkarılacağı Londra'da da sergilenecek.

Napolyon Bonapart'ın DNA örneğinin bulunduğu şapka açık artırmaya çıkıyor: Milyonlarca dolara satılabilir - 3

Bununla birlikte, Napolyon'un savaş alanındaki tasvirlerinde sıklıkla görülen bicorne şapka, şimdiki sahibi tarafından, o sırada Napolyon'a ait olduğu bilinmeden küçük bir Alman müzayede evinden satın alınmıştı.

Bonhams Europe'un Genel Müdürü Simon Cottle, “Tamamen tesadüfi bir karşılaşmaydı” dedi.

Napolyon Bonapart'ın DNA örneğinin bulunduğu şapka açık artırmaya çıkıyor: Milyonlarca dolara satılabilir - 4

NAPOLYON'A AİT OLDUĞU KANITLANDI

Bununla birlikte Cottle, şapkanın üzerinde Napolyon'a ait olabileceğini düşündüren yazılar ve diğer özellikler olduğunu fark ettiğinde çalışmaya başladığını ve  ilk araştırmanın şapkanın Napolyon'un diğer şapkalarının boyutlarına ve yaşına uyduğunu gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Napolyon Bonapart'ın DNA örneğinin bulunduğu şapka açık artırmaya çıkıyor: Milyonlarca dolara satılabilir - 5

SAÇ TELLERİ BULUNDU

Şapka daha sonra elektronik mikroskop da dahil olmak üzere çeşitli yöntemler kullanılarak kapsamlı bir şekilde test edildi. Cottle, "Şapkanın içeriği çok yakından incelendiğinde beş kıl bulundu. Bu saç tellerinden ikisi daha sonra takip edildi ve Napolyon'un genetik verileriyle eşleşti” dedi.

Napolyon Bonapart'ın DNA örneğinin bulunduğu şapka açık artırmaya çıkıyor: Milyonlarca dolara satılabilir - 6

Öte yandan, Cottle'a göre bu şapkanın arkasındaki hikaye, piyasada sunulan diğer Napolyon şapkalarından çok farklı. Şapkaların çoğunun imparatora bağlı soylu aileler veya onları savaş alanından alan askerler tarafından verildiğini söyledi.

Napolyon Bonapart'ın DNA örneğinin bulunduğu şapka açık artırmaya çıkıyor: Milyonlarca dolara satılabilir - 7

Diğer taraftan Cottle, şapkanın tahmini fiyatının 150 bin ile 200 bin dolar olduğu, ancak şapkanın imparatora ait olduğunun kanıtlanmasının değerini artıracağını açıkladı.

Napolyon’un diğer şapkaları önceki açık artırmalarda milyonlarca dolarlık rakamlar gördü. 

Napolyon Bonapart'ın DNA örneğinin bulunduğu şapka açık artırmaya çıkıyor: Milyonlarca dolara satılabilir - 8

NAPOLYON BONAPART KİMDİR?

1769 yılında, yani Fransız İhtilali’nden 20 yıl önce doğan Napolyon Bonapart 18 Mayıs 1804’ten 11 Nisan 1814 yılına kadar Fransa’yı yönetti. Gerek Fransız Devrim Savaşları gerekse Napolyon Savaşları sırasında tüm Avrupa’yı etkiledi. Girdiği savaş ve çatışmaların büyük bölümünü kazanan Napolyon, 1815'teki nihai yenilgisine kadar hızla Avrupa kıtasının hakimiyetini ele geçirdi.

Napolyon Bonapart'ın DNA örneğinin bulunduğu şapka açık artırmaya çıkıyor: Milyonlarca dolara satılabilir - 9
Aynı zamanda  tarihteki en önemli komutanlardan biri olan Napolyon’un savaş stratejileri  dünyanın her yerinde askerî okullarda ders olarak okutuluyor.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER