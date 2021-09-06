Napolyon Bonapart'ın DNA örneğinin bulunduğu şapka açık artırmaya çıkıyor: Milyonlarca dolara satılabilir

SAÇ TELLERİ BULUNDU

Şapka daha sonra elektronik mikroskop da dahil olmak üzere çeşitli yöntemler kullanılarak kapsamlı bir şekilde test edildi. Cottle, "Şapkanın içeriği çok yakından incelendiğinde beş kıl bulundu. Bu saç tellerinden ikisi daha sonra takip edildi ve Napolyon'un genetik verileriyle eşleşti” dedi.



