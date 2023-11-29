Napolyon filmindeki tutarsızlıklar neler?
Gladyatör'ün yönetmeni Ridley Scott'ın tarihi filmi "Napolyon" hem gişede beklentinin altında kaldı hem de kimi tarihçilerin hedefine girdi. Film teorileri alanında haberler sunan Amerikalı çevrimiçi bir haber sitesi "Napolyon Filmindeki 12 Tarihi Tutarsızlık"ı masaya yatırdı.
Ridley Scott imzalı "Napolyon" filmi, tarihi tutarsızlıklar taşıdığı nedeniyle eleştirilmeye devam ediyor. Yönetmenin birincil amacı doğru bilgi vermek olmasa da eleştirmenlere verdiği sert yanıtlar filmi tartışmaların hedefi haline getirdi.