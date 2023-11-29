Napolyon filmindeki tutarsızlıklar neler?

Gladyatör'ün yönetmeni Ridley Scott'ın tarihi filmi "Napolyon" hem gişede beklentinin altında kaldı hem de kimi tarihçilerin hedefine girdi. Film teorileri alanında haberler sunan Amerikalı çevrimiçi bir haber sitesi "Napolyon Filmindeki 12 Tarihi Tutarsızlık"ı masaya yatırdı.

Napolyon filmindeki tutarsızlıklar neler? - 1

Ridley Scott imzalı "Napolyon" filmi, tarihi tutarsızlıklar taşıdığı nedeniyle eleştirilmeye devam ediyor. Yönetmenin birincil amacı doğru bilgi vermek olmasa da eleştirmenlere verdiği sert yanıtlar filmi tartışmaların hedefi haline getirdi.

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Napolyon filmindeki tutarsızlıklar neler? - 2

İYİ BİR AT BİNİCİSİ DEĞİLDİ

Filmde Napolyon Bonapart, savaşlar sırasında süvarileriyle ön safhada çarpışırken gösterildi. Çoğu tarihçi, Fransız İmparatoru'nun, piyadeleriyle birlikte çarpışan bir General olarak tasvir edilmesine karşı çıktı.

Aynı zamanda filmde yansıtılanın aksine iyi bir at binicisi olmadığı da belirtildi.

Napolyon filmindeki tutarsızlıklar neler? - 3

Tarihçilere göre filmde gösterilmesine rağmen Napolyon ve Wellington Dükü Arthur Wellesley tarihte hiçbir zaman karşılaşmadı.

Tarihçiler aynı zamanda Napolyon'un ordusunun Mısır Piramitleri'ne hiçbir zaman saldırı düzenlemediğini öne sürdü.

Napolyon filmindeki tutarsızlıklar neler? - 4

Filmde Joaquin Phoenix ve Vanessa Kirby'nin hayat verdiği Napolyon ve büyük aşkı Josephine ilişkisinde de tarihi yanlışlar olduğu belirtildi.

Napolyon filmindeki tutarsızlıklar neler? - 5

Tarihçilere göre Napolyon boşanma sırasında Josephine'e tokat atmadı. Josephine'den altı yaş küçüktü ve Josephine Napolyon'dan boşanmaktan korkuyordu.

Napolyon filmindeki tutarsızlıklar neler? - 6
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