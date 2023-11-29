Napolyon filmindeki tutarsızlıklar neler?

Tarihçilere göre filmde gösterilmesine rağmen Napolyon ve Wellington Dükü Arthur Wellesley tarihte hiçbir zaman karşılaşmadı.

Tarihçiler aynı zamanda Napolyon'un ordusunun Mısır Piramitleri'ne hiçbir zaman saldırı düzenlemediğini öne sürdü.