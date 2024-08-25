NASA astronotları uzayda mahsur! Dönüş tarihleri belli oldu

STRES VE SAĞLIK RİSKLERİ

Astronotların uygun uyku düzeninin olmaması, artan psikolojik stres ve artan sağlık riskleri gibi koşullarda yaşadıkları belirtiliyor.



Ancak tüm bunlara rağmen NASA yetkilileri, düzenledikleri basın toplantısında astronotların bu durumdan çok memnun olduklarını iddia etti.



VÜCUTLARINA YÜK BİNİYOR

Astronotların orada geçirdikleri her gün, mikro yer çekimi ve uzay radyasyonunun sağlıklarını kötüleştirmesiyle vücutlarına daha fazla yük bindiriyor.