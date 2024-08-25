NASA astronotları uzayda mahsur! Dönüş tarihleri belli oldu
Boeing mekiğinin arızalanması sonucu uzay istasyonunda mahsur kalan iki NASA astronotunun dönüş tarihi belli oldu. Boeing , 2 astronotu taşıyan Starliner mekiğini 5 Haziran'da fırlatmış ancak uzay aracının arızalanması sonucu astronotlar geri dönememişti. NASA astronotların önümüzdeki yıl şubat ayına kadar mahsur kalacağını açıkladı. Böylece 1 hafta sürmesi gereken test uçuşu 8 aydan fazla sürmüş olacak.
TARİH BELLİ OLDU
Boeing, 2 astronotu taşıyan Starliner mekiğini 5 Haziran'da fırlatmış ancak uzay aracının arızalanması sonucu astronotlar geri dönememişti.
NASA, astronotların önümüzdeki yıl şubat ayına kadar mahsur kalacağını açıkladı.