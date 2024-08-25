NASA astronotları uzayda mahsur! Dönüş tarihleri belli oldu

Boeing mekiğinin arızalanması sonucu uzay istasyonunda mahsur kalan iki NASA astronotunun dönüş tarihi belli oldu. Boeing , 2 astronotu taşıyan Starliner mekiğini 5 Haziran'da fırlatmış ancak uzay aracının arızalanması sonucu astronotlar geri dönememişti. NASA astronotların önümüzdeki yıl şubat ayına kadar mahsur kalacağını açıkladı. Böylece 1 hafta sürmesi gereken test uçuşu 8 aydan fazla sürmüş olacak.

NASA astronotları uzayda mahsur! Dönüş tarihleri belli oldu - 1

TARİH BELLİ OLDU

Boeing, 2 astronotu taşıyan Starliner mekiğini 5 Haziran'da fırlatmış ancak uzay aracının arızalanması sonucu astronotlar geri dönememişti.

NASA, astronotların önümüzdeki yıl şubat ayına kadar mahsur kalacağını açıkladı.

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NASA astronotları uzayda mahsur! Dönüş tarihleri belli oldu - 2

NASA'DA AÇIKLAMA

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Boeing mekiğinin arızalanması nedeniyle yaklaşık 2 aydır uzay istasyonunda mahsur kalan 2 astronotunu 2025 Şubat ayına kadar uzayda tutmaya karar verdi.

NASA, bugün Boeing'in arızalı kapsülüyle 2 astronotu Dünya'ya geri getirmenin çok riskli olduğuna karar verdi.

Bu çerçevede, astronotların, SpaceX kapsülüyle uzaydan geri dönüşlerinin sağlanması için gelecek yıla kadar beklemeleri gerekecek.

NASA astronotları uzayda mahsur! Dönüş tarihleri belli oldu - 3

8 GÜNLÜK GÖREV 8 AY OLDU

Böylece, 2 astronotun 1 hafta sürmesi gereken test uçuşu 8 aydan fazla sürmüş olacak.

Tecrübeli pilotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, hazirandan beri Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalmış durumda.

NASA Yöneticisi Bill Nelson, yaptığı açıklamada, "Doğası gereği bir test uçuşu ne güvenli ne de rutindir. Dolayısıyla bu karar, güvenliğe yönelik bir taahhüttür." ifadesini kullandı.

NASA astronotları uzayda mahsur! Dönüş tarihleri belli oldu - 4

"BU KOLAY BİR KARAR OLMADI"

Yönetici Yardımcısı Jim Free de "Bu kolay bir karar olmadı ama kesinlikle doğru bir karar." değerlendirmesinde bulundu.

Arızalı mekiğin ait olduğu Boeing ise söz konusu ertelemenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Boeing her şeyden önce mürettebatın ve uzay aracının güvenliğine odaklanmaya devam ediyor. Görevi NASA'nın belirlediği şekilde yürütüyoruz ve uzay aracını güvenli ve başarılı bir şekilde mürettebatsız dönüş için hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Starliner mekiğinin eylül başında otomatik pilotla geri dönüp New Mexico çölüne iniş yapması bekleniyor.

NASA astronotları uzayda mahsur! Dönüş tarihleri belli oldu - 5

STRES VE SAĞLIK RİSKLERİ

Astronotların uygun uyku düzeninin olmaması, artan psikolojik stres ve artan sağlık riskleri gibi koşullarda yaşadıkları belirtiliyor.

Ancak tüm bunlara rağmen NASA yetkilileri, düzenledikleri basın toplantısında astronotların bu durumdan çok memnun olduklarını iddia etti.

VÜCUTLARINA YÜK BİNİYOR

Astronotların orada geçirdikleri her gün, mikro yer çekimi ve uzay radyasyonunun sağlıklarını kötüleştirmesiyle vücutlarına daha fazla yük bindiriyor.

NASA astronotları uzayda mahsur! Dönüş tarihleri belli oldu - 6

STARLINER MEKİĞİNDEKİ ARIZA

Boeing'in Starliner uzay aracıyla fırlatıldıklarında astronotların Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) yalnızca sekiz gün kalması gerekiyordu.

Ancak aracın itici sistemindeki bir sorun nedeniyle, onları istasyondan ayırıp eve getirmek güvenli değil.

VÜCUTLARI NASIL ETKİLENECEK?

NASA yetkilileri, tüm bu zorluklara rağmen Williams ve Wilmore'un orada -şimdilik- harika vakit geçirdiğini söylüyor.

Ancak astronotlar cesur görünmeye çalışsalar bile, vücutları uzay görevinin zorlu koşullarından etkileniyor.

NASA astronotları uzayda mahsur! Dönüş tarihleri belli oldu - 7

UZUN SÜRELİ GÖREVLER HASTALIKLARA NEDEN OLABİLİR

Uzayda uzun süre kalmanın kemik yoğunluğu kaybına, kas atrofisine, yoğun radyasyona maruz kalmaya, görme sorunlarına ve diğer önemli sağlık sorunlarına yol açabildiğini gösteren çok sayıda araştırma var.

Sekiz ay, bir astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği en uzun süre olmayacak.

Ancak Williams ve Wilmore'un kanser, osteoporoz ve uzun süreli uzay görevlerinden kaynaklanabilecek hastalıklara yakalanma riskleri her geçen gün artıyor.

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