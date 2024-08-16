NASA astronotları uzayda mahsur: Vücutları nasıl etkilenecek?

SAÇLARINI YIKAYAMIYORLAR

Astronotlardan ikisi, Mürettebat Alternatif Uyku Konaklamaları (CASA) adı verilen daha az gelişmiş uyku odalarında uyuyorlar.

Sunita Williams ayrıca 8 Ağustos'ta verdiği röportajda, duş eksikliğinden dolayı bazı rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

Astronotlar saçlarını haftada sadece iki kez yıkayabiliyor.

Bu gibi küçük sıkıntılar, uzun süre uzayda kalan astronotlar için sıkıntı yaratabiliyor, hatta psikolojik sorunlara bile yol açabiliyor.