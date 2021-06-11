NASA, Covid-19 pandemisi nedeniyle ilan edilen karantinaların hava kirliliğine olan etkisini açıkladı

HANGİ BÖLGEDE NE KADAR AZALMA YAŞANDI?

Science Advances adlı dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, Şubat ayında, Çin'den gelen emisyonlardaki yüzde 36’lık azalmanın, küresel nitrojen oksit seviyelerinin düşmesine en büyük katkıyı sağladığını ifade ederek, “Toplam antropojenik emisyonlar Nisan ve Mayıs aylarında Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu ve Batı Asya'da yüzde 18 ile yüzde 25 arasında düştü. Afrika ve Güney Amerika da, bölgeler içinde önemli mekansal farklılıklarla birlikte, Nisan ve Mayıs aylarında emisyonlarda yüzde 5 ile yüzde 10 net azalma görüldü” dedi.