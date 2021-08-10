NASA duyurdu: Sibirya’daki yangınların dumanları tarihte ilk kez Kuzey Kutbu’na ulaştı



Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, insan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınma ile mücadele ederken, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Sibirya'daki orman yangınlarından yükselen dumanların tarihte ilk kez Kuzey Kutbu'na ulaştığını duyurdu. Bununla birlikte, son birkaç yıldır aralıksız olarak yangınların meydana geldiği Sibirya'da 8 milyon dönümden fazla alan yandı. Çevre aktivistleri, endişe verici durumdan küresel ısınmanın yanı sıra Rus hükümetinin tutumunun da sorumlu olduğunu kaydetti.

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ntv.com.tr 10.08.2021 - 13:05

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), dün küresel ısınmanın korkulandan daha hızlı ortaya çıktığı ve neredeyse tamamen insanlığın suçlu olduğunu açıkça gösteren bir rapor yayınladı. VİDEO: İKLİM FELAKETİNE YARIM DERECE KALDI

KÜRESEL ISINMADAN EN ÇOK ETKİLENEN ALANLARDAN BİRİ Rusya’nın Ural Dağları'ndan Büyük Okyanus'a kadar uzanan topraklarını oluşturan Sibirya, küresel ısınmadan bu yıl en çok etkilenen bölgeler arasında yer alıyor. Özellikle, Sibirya’nın en büyük ve en soğuk bölgesi olan Yakutistan Cumhuriyeti'nde son birkaç yılda rekor düzeyde yüksek sıcaklıklar ve kuraklıklar yaşandı.

8,4 MİLYON DÖNÜMLÜK ALAN YANIYOR Rusya'nın hava durumu izleme enstitüsü Rosgidromet tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, bölgedeki durumun "kötüleşmeye devam ettiği” belirtildi. Rosgidromet'e göre, erişilmesi zor ve uzak alanlar da dahil olmak üzere bölgede 3, 4 milyon hektara (8,4 milyon dönüm) yakın alan yanıyor. SİBİRYA ALEV ALEV YANIYOR

NASA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ise uydu görüntülerinin "Yakutistan'dan Kuzey Kutbu’na ulaşan ve 3 bin kilometreden fazla seyahat eden orman yangını dumanlarını gösterdiğini duyurdu.

KAYITLI TARİHTE BİR İLK NASA bu durumu "kayıtlı tarihte bir ilk" olarak nitelendirdiğini açıkladı ve 6 Ağustos'ta Rusya'nın büyük bir kısmının dumanla kaplandığını aktardı.

ÇEVRECİLERDEN RUS HÜKÜMETİNE SUÇLAMA Öte yandan çevreciler, Rus hükümetini yangınları söndürmenin maliyeti verilen zarardan daha büyükse veya yerleşim alanlarını etkilemiyorsa müdahale etmemelerine izin veren bir yasa uyarınca her yıl geniş alanların yanmasına izin vermekle yetkilileri suçluyor.

Rusya'nın ormancılık dairesine göre, bu yılki yangınlar ülkedeki 14 milyon hektardan fazla alanı tahrip etti, ve yüzyılın başından bu yana ikinci en kötü yangın mevsimi yaşandı.

Greenpeace Rusya'nın orman programı başkanı Alexei Yaroshenko, Rusya'nın orman yangınlarının büyüyen alanını küresel ısınmanın etkilerinin yanı sıra hükümetin umursamamazlığı ile ilişkilendirdi.