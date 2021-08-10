NASA duyurdu: Sibirya’daki yangınların dumanları tarihte ilk kez Kuzey Kutbu’na ulaştı

ntv.com.tr 10.08.2021 - 13:05
Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), dün küresel ısınmanın korkulandan daha hızlı ortaya çıktığı ve neredeyse tamamen insanlığın suçlu olduğunu açıkça gösteren bir rapor yayınladı.
Rusya'nın hava durumu izleme enstitüsü Rosgidromet tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, bölgedeki durumun "kötüleşmeye devam ettiği” belirtildi. Rosgidromet'e göre, erişilmesi zor ve uzak alanlar da dahil olmak üzere bölgede 3, 4 milyon hektara (8,4 milyon dönüm) yakın alan yanıyor.