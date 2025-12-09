NASA kapsülünden çıkan astronota Matruşka sürprizi
09.12.2025 16:54
Reuters, AFP
İki Rus kozmonotla bir NASA astronotunu taşıyan Soyuz MS-27, sekiz ayın ardından dünyaya döndü. Astronot Kim'e geleneksel Rus oyuncak bebeği Matruşka hediye edildi.
KAZAKİSTAN'A İNDİ
Rus kozmonotlar Sergei Ryzhikov ve Alexei Zubritsky ile NASA astronotu Jonathan Kim'i taşıyan Soyuz MS-27 uzay aracı dünyaya döndü.
Uzay aracı, Moskova saatiyle 08.04'te Kazakistan'ın Zhezkazgan şehrine iniş yaptı. Açıklamayı Rusya'nın Federal Uzay Ajansı Ruscosmos yaptı.
Soyuz booster roketi, Soyuz MS-27'yi yörüngeye yerleştirmek üzere salı sabahı Kazakistan'da Rusya tarafından kiralanan Baykonur fırlatma tesisinden 8 Nisan'da havalanmıştı.. Roket üç saatten biraz fazla bir süre sonra uzay istasyonuna kenetlenmişti.
MATRUŞKA HEDİYE EDİLDİ
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki 8 aylık görevi tamamlayan astronot ve Rus kozmonotlar, inişin adından varış sonrası sağlık kontrolüne girdi.
NASA astronotu Jonathan Kim'e, inişin ardından geleneksel Rus oyuncak bebeği Matruşka hediye edildi.
Matruşka, içinde çok sayıda giderek küçülen boyutlarda bebek saklıyor. Kim'e hediye edilen Matruşka'nın üzerine astronotun kendi fotoğrafının yerleştirildiği görüldü.
KARGO GEMİSİ DE İSTASYONDA
Rusya 13 Eylül'de bir kargo gemisini uzaya göndermişti.
Progress MS-32, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nün 31/6 numaralı üssünden bir Soyuz 2.1a roketiyle fırlatılmıştı.
Yaklaşık 7 bin 280 kilogram ağırlığındaki Progress kargo uzay aracı, istasyona yetişip buluşmak için yaklaşık 48 saat harcamıştı.
UZAYDA RUSYA-ABD SAVAŞI
Rusya'nın uzay programı başkanı Dimitri Bakanov, eylül ayında yaptığı açıklamada, Moskova'nın Elon Musk'ın uydu internet hizmeti Starlink'e rakip olacak bir hizmet sunmaya başlayacağını söyledi.
Starlink, 8 binden fazla uyduyla dünyanın en büyük uydu takımını işlettiğini belirtiyor. Rus yetkililer, Musk'ın uzay araçlarının fırlatılmasında devrim yarattığını, bunun bedelini Rusya'nın ödediğini söylüyor.