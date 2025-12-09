NASA kapsülünden çıkan astronota Matruşka sürprizi

Rus kozmonotlar Sergei Ryzhikov ve Alexei Zubritsky ile NASA astronotu Jonathan Kim'i taşıyan Soyuz MS-27 uzay aracı dünyaya döndü.

Uzay aracı, Moskova saatiyle 08.04'te Kazakistan'ın Zhezkazgan şehrine iniş yaptı. Açıklamayı Rusya'nın Federal Uzay Ajansı Ruscosmos yaptı.

Soyuz booster roketi, Soyuz MS-27'yi yörüngeye yerleştirmek üzere salı sabahı Kazakistan'da Rusya tarafından kiralanan Baykonur fırlatma tesisinden 8 Nisan'da havalanmıştı.. Roket üç saatten biraz fazla bir süre sonra uzay istasyonuna kenetlenmişti.