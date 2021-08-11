NASA, küresel ısınma nedeniyle deniz seviyeleri senaryolarını açıkladı: Türkiye nasıl etkilenecek?

Yayımlanan etkileşimli araç ile birlikte okyanusların salınan sera gazlarından gelen aşırı ısının yüzde 90'ından fazlasını emdiğini belirlendiğinin altı çizilirken deniz seviyelerinin 1970'ten bu yana giderek daha hızlı bir şekilde yükseldiği aktarıldı.

Son 100 yılda deniz seviyesinin geçtiğimiz üç bin yıl içerisinde en fazla yükselen dönem olduğunun altı çizilen araştırmada küresel ortalama deniz seviyesinin, son on yılda yılda yaklaşık dört milimetre yükseldiğinin altı çizildi.