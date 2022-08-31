NASA paylaştı: Pakistan'daki sel ülkede 100 km çapında bir göl oluşturdu

Pakistan'daki sel felaketinin boyutu, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) MODIS uydusundan görüntülendi. Sindh eyaletinde oluşan 100 kilometre genişliğindek göl uydu görüntülerinde yer aldı. Ülkedeki rekor düzeydeki yağışlar nedeniyle 1162 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 554 kişi de yaralandı. Selden etkilenen toplam insan sayısı ise 33 milyon.

Haberler - ntv.com.tr 31.08.2022 - 14:56 | Son Güncelleme : 31.08.2022 - 15:14

NASA paylaştı: Pakistan'daki sel ülkede 100 km çapında bir göl oluşturdu - 1

28 Ağustos'ta NASA'nın MODIS uydu sensöründen alınan yeni görüntüler, ’daki şiddetli yağışların ardından taşan İndus Nehri’nin ülkenin Güney'de yer alan Sindh eyaletinin büyük bir bölümünün sular altında kaldığını gösterdi.

NASA paylaştı: Pakistan'daki sel ülkede 100 km çapında bir göl oluşturdu - 2

Fotoğrafların merkezinde yer alan geniş koyu mavi alan, İndus'un nehrinin yaklaşık 100 kilometre genişliğinde bir alanı sular altında bırakarak bir zamanlar tarım alanları olan bölgede dev bir göl oluşturduğunu gösterdi.  

NASA paylaştı: Pakistan'daki sel ülkede 100 km çapında bir göl oluşturdu - 3

ÜLKEDEKİ EN YAĞIŞLI DÖNEM

Geçen yıl aynı tarihte aynı uydu tarafından çekilen  görüntülerle karşılaştığında ülkedeki afetin boyutları açıkça görülebiliyor. 

Pakistan Meteoroloji Departmanı’na göre, bu yılki muson yağışları dönemi,  kayıtların başladığı 1961'den bu yana ülkenin en yağışlı dönemi oldu ve sezonun bitmesine daha bir ay bulunuyor.

NASA paylaştı: Pakistan'daki sel ülkede 100 km çapında bir göl oluşturdu - 4

Hem Sindh hem de Belucistan eyaletlerinde yağışlar ortalamanın yüzde 500 üzerinde seyrederken, seller halihazırda  tüm köyleri ve tarım arazilerini vurdu, binaları yerle bir etti ve ekinleri yok etti.

NASA paylaştı: Pakistan'daki sel ülkede 100 km çapında bir göl oluşturdu - 5

“SEL DEĞİL KIYAMET”

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Butto Zerdari, CNN'e yaptığı açıklamada  Sindh'i ziyaret ettiğini ve selin tüm köy ve kasabaları nasıl yerinden ettiğini kendi gözleriyle gördüğünü söyledi.

NASA paylaştı: Pakistan'daki sel ülkede 100 km çapında bir göl oluşturdu - 6

Zerdari, "Bulabildiğimiz kuru toprak yok denecek kadar az. Bu trajedinin ölçeği oldukça büyük.  33 milyon insan etkilendi.  Bu Sri Lanka veya Avustralya'nın toplam  nüfusundan fazla. Küresel ısınmanın  gerçekliği ortada. Mevcut selin ölçeği kıyamet oranlarında" diye konuştu.

NASA paylaştı: Pakistan'daki sel ülkede 100 km çapında bir göl oluşturdu - 7

Öte yandan, ABD merkezli Maxar Technologies'in Pakistan’In diğer bölgelerinden gelen uydu görüntüleri, tüm köylerin ve yüzlerce yemyeşil arazinin hızla hareket eden sel tarafından nasıl yerle bir edildiğini ortaya koydu.

NASA paylaştı: Pakistan'daki sel ülkede 100 km çapında bir göl oluşturdu - 8

Pencap'ta bir bölge olan Gudpur'dan gelen görüntüler, selin evlere zarar verdiğini ve araziyi nasıl değiştirdiğini gösterdi.

NASA paylaştı: Pakistan'daki sel ülkede 100 km çapında bir göl oluşturdu - 9
NASA paylaştı: Pakistan'daki sel ülkede 100 km çapında bir göl oluşturdu - 10

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