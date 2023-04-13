NASA paylaştı: Uzaydaki "yeşil canavar" görüntülendi

Yıldızların patlama süreçlerinin anlaşılmasının Güneş ve Dünya'nın da geçmişini gösterebileceğini vurgulayan Milisavljeviç, "Kariyerimin geri kalanını bu verilerde ne olduğunu anlamaya çalışarak geçireceğim." ifadesini kullandı.



Cas A gibi süpernova kalıntılarının incelenmesi, bilim insanlarının yıldızlar ve gezegenler için yapı taşı olan kozmik tozu ve patlayan yıldızların yaşam için çok önemli elementleri nasıl serbest bıraktığını anlamalarına yardımcı olabilir.



Araştırmacılar, görüntüdeki tüm farklı renklerin hangi maddelerin varlığını gösterdiğini araştırıyor.