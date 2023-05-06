NASA: Uranüs'ün uydularında dünya dışı yaşam olabilir

Bilim insanları eğer Güneş sistemi’nde dünya dışı yaşam varsa, uzun zamandır bunun Mars'ın yüzeyinin altında, Venüs'ün bulutlarında, Jüpiter'in buzlu okyanuslarında veya Satürn'ün uydularında saklanıyor olabileceğini düşündüler. Ancak Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından yapılan yeni bir keşif, Uranüs'ün uyduları Titania ve Oberon'un yaşamı desteklemek için yeterince sıcak okyanuslara sahip olabileceğini gösterdi.

NASA: Uranüs'ün uydularında dünya dışı yaşam olabilir - 1

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 1980'lerde Voyager 2'nin Uranüs'e yakın geçişlerinden elde edilen verileri yeniden analiz ettikten ve gezegenin en büyük beş buzlu uydusunda su belirtileri aramak için bilgisayar modellemesini kullandı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA: Uranüs'ün uydularında dünya dışı yaşam olabilir - 2

ALANINDAKİ İLK ÇALIŞMA

Söz konusu çalışma,  Uranüs’ün uyduları Ariel, Umbriel, Titania, Oberon ve Miranda'da iç yapı ve yapının nasıl geliştiğini belirleyen ilk araştırma olarak kayıtlara geçti.

NASA: Uranüs'ün uydularında dünya dışı yaşam olabilir - 3

Araştırmacılar, Uranüs’ün dört uydusunda okyanus çekirdeği buldu. Güney Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan araştırmacılar, bu su kütlelerinin her birinin onlarca kilometre derinliğinde olacak kadar geniş olabileceğini ortaya koydu.

NASA: Uranüs'ün uydularında dünya dışı yaşam olabilir - 4

Bununla birlikte bilim insanları, Ariel, Umbriel, Titania ve Oberon'un bir okyanusu barındırmak için gerekli olan iç ısıyı muhafaza edecek kadar yalıtılmış olduğunu belirledi.  

NASA: Uranüs'ün uydularında dünya dışı yaşam olabilir - 5

İKİ UYDUDA ISI KAYNAKLARI BULUNDU

Bilim insanları, daha da iyisi, Titania ve Oberon'da bu okyanusların potansiyel olarak dünya dışı yaşamı destekleyecek kadar sıcak olabileceğini söyledi. Bu teori ayrıca uyduların kayalık mantolarında sıcak sıvı salan ve bir okyanusun sıcak bir ortamı korumasına yardımcı olabilecek  bir ısı kaynağının keşfedilmesiyle desteklendi.

NASA: Uranüs'ün uydularında dünya dışı yaşam olabilir - 6

Diğer taraftan, Uranüs'ün etrafında dönen en az 27 uydusu bulunuyor.En büyük dördü bin 160 km genişliğindeki Ariel'den bin 580 km çapındaki Titania'ya kadar uzanıyor. 

NASA: Uranüs'ün uydularında dünya dışı yaşam olabilir - 7

Uzmanlar, boyutu göz önüne alındığında, radyoaktif bozunmanın yarattığı sıcaklık nedeniyle, ikincisinin büyük olasılıkla iç ısıyı koruyacağına uzun zamandır inanıyorlar.

NASA: Uranüs'ün uydularında dünya dışı yaşam olabilir - 8

Dünya'da gezegenimizin verdiği ısının yüzde 50'si uranyum ve toryum gibi elementlerin radyoaktif bozunması tarafından üretiliyor.

NASA: Uranüs'ün uydularında dünya dışı yaşam olabilir - 9

Uranüs'ün diğer büyük uydularının, bir yeraltı okyanusunun donmasını önlemek için gereken ısıyı muhafaza edemeyecek kadar küçük olduğu düşünülüyordu, ancak yeni araştırma bu düşünceye meydan okudu.

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