NASA: Uranüs'ün uydularında dünya dışı yaşam olabilir

İKİ UYDUDA ISI KAYNAKLARI BULUNDU

Bilim insanları, daha da iyisi, Titania ve Oberon'da bu okyanusların potansiyel olarak dünya dışı yaşamı destekleyecek kadar sıcak olabileceğini söyledi. Bu teori ayrıca uyduların kayalık mantolarında sıcak sıvı salan ve bir okyanusun sıcak bir ortamı korumasına yardımcı olabilecek bir ısı kaynağının keşfedilmesiyle desteklendi.