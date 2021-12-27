NASA, uzayda hayat bulunduğunda insanların ne tepki vereceğini anlamak için 24 ilahiyatçıyı işe alacak

Ancak, tüm ilahiyatçılar diğer gezegenlerde yaşam fikrine katılmıyor. . Southern Baptist Theological Seminary başkanı Albert Mohler, 2008 yılındaki bir röportajda, uzaylılar diye bir şey olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi:

"Cevabım hayır; bu durum çok spekülatif. Uzayda başka bir hikaye olduğuna inanmak için hiçbir nedenimiz yok. Kutsal yazılarda bir yerde bir yaşam biçiminin olamayacağını söyleyen hiçbir şey yoktur. Ama bize söylenen, kozmosun bu gezegende, uzayda, zamanda ve tarihte İsa Mesih'in günahkar insanlığı kurtarmaya gelmesi için yaratıldığıdır.”