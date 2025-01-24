NASA'dan mahsur kalan astronotlara yeni görev: Uzayda yaşam arayacaklar!
NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda mahsur kalan astronotlara yeni bir görev verdi. Başlangıçta 8 gün olarak planlanan uzay görevi 8 aya çıkarak benzeri görülmemiş bir aksaklığa neden oldu. Yeni ve farklı görevlerle istasyonda geçirdikleri süreyi anlamlı kılmaya çalışan astronotlar, uzay yürüyüşleri sırasında istasyonun dış yüzeyinde yaşam arayacak. Toplanan örnekler, daha sonra Dünya’da analiz edilecek. Mikroorganizmaların uzay boşluğundaki zorlu koşullarda hayatta kalıp kalmadığını anlamak ise yaşamın Dünya'da başlamadığı teorisini destekleyebilir.
ÖRNEKLER DÜNYA'DA ANALİZ EDİLECEK
İki NASA astronotu, yaşam belirtileri aramak için Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) dışına çıkmaya hazırlanıyor.
İstasyonun dışından örnek toplama, uzay istasyonunun dışındaki mikroorganizmaları inceleyen bir NASA projesi olduğu rahatlıkla anlaşılan Dış Mikroorganizmalar deneyinin bir parçası olarak gerçekleşiyor.
Toplanan örnekler, daha sonra Dünya’da analiz edilecek.