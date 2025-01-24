NASA'dan mahsur kalan astronotlara yeni görev: Uzayda yaşam arayacaklar!

NASA'DAN AÇIKLAMA

NASA, "Veriler, yaşamın şu anda veya geçmişte var olabileceği yerleri keşfetmek için kullanılan uzay giysileri de dahil olmak üzere mürettebatlı uzay araçlarında değişiklik yapılması gerekip gerekmediğini belirlemeye yardımcı olabilir." açıklamasında bulundu.