NASA’nın 15 yıllık asteroit avcısı uzayda parçalandı: Sonunu güneş patlaması getirdi!
NASA’nın uzay aracı NEOWISE, Dünya’ya yakın asteroitleri inceleyerek büyük başarılar elde ettikten sonra, 1 Kasım’da atmosferde yanarak görevini sonlandırdı. 2009 yılında fırlatılan aracının sonu, 2024 Ekim ayında başlayan güneş maksimumu nedeniyle geldi. 3 binden fazla gökcismini inceleyen NEOWISE görevini, 2027’de fırlatılacak yeni teleskop NEO Surveyor'a bırakacak.
NASA’nın uzay aracı NEOWISE, yaklaşık 15 yıl süren başarılı görevine son verdi.
2 Kasım’da yapılan açıklamada, aracın beklenen şekilde Dünya atmosferinde yanarak görevini sonlandırdığı duyuruldu.