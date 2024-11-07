NASA’nın 15 yıllık asteroit avcısı uzayda parçalandı: Sonunu güneş patlaması getirdi!

NASA’nın uzay aracı NEOWISE, Dünya’ya yakın asteroitleri inceleyerek büyük başarılar elde ettikten sonra, 1 Kasım’da atmosferde yanarak görevini sonlandırdı. 2009 yılında fırlatılan aracının sonu, 2024 Ekim ayında başlayan güneş maksimumu nedeniyle geldi. 3 binden fazla gökcismini inceleyen NEOWISE görevini, 2027’de fırlatılacak yeni teleskop NEO Surveyor'a bırakacak.

NASA’nın 15 yıllık asteroit avcısı uzayda parçalandı: Sonunu güneş patlaması getirdi! - 1

NASA’nın uzay aracı NEOWISE, yaklaşık 15 yıl süren başarılı görevine son verdi.

2 Kasım’da yapılan açıklamada, aracın beklenen şekilde Dünya atmosferinde yanarak görevini sonlandırdığı duyuruldu.

DÜNYA HABERLERİ

NASA’nın 15 yıllık asteroit avcısı uzayda parçalandı: Sonunu güneş patlaması getirdi! - 2

SOĞUTMA SİSTEMİNDE ARIZA ÇIKMIŞTI

2009 Aralık ayında fırlatılan WISE (Geniş Alan Kızılötesi Araştırma Gezgini), evreni kızılötesi dalga boylarında incelemek üzere tasarlanmıştı. Bu görevini bir yıl süreyle başarıyla yerine getiren WISE, çok sayıda galaksi ve kara delik tespit etti.

Ancak, aracın soğutma sisteminde yaşanan bir arıza nedeniyle, uzak cisimlerin yaydığı kızılötesi ışıkları algılayamayacak duruma geldi.

NASA’nın 15 yıllık asteroit avcısı uzayda parçalandı: Sonunu güneş patlaması getirdi! - 3

NEOWISE OLARAK TEKRAR AKTİFLEŞTİRİLDİ 

Ancak NASA, NEOWISE olarak yeniden görevlendirdiği aracı, Dünya'ya yakın cisimleri gözlemlemesi için tekrar aktif hale getirdi. 2013 yılından itibaren NEOWISE, asteroitler gibi Dünya'ya yakın yörüngelerdeki yaklaşık 3 bin gökcismini inceledi ve bu alandaki performansı oldukça başarılı oldu.

NASA’nın 15 yıllık asteroit avcısı uzayda parçalandı: Sonunu güneş patlaması getirdi! - 4

GÜNEŞ PATLAMASI SONUNU GETİRDİ

NEOWISE’ın sonu, 2024 Ekim ayında başlayan güneş maksimumu nedeniyle geldi. Güneşin 11 yıllık döngüsünün zirvesinde, sık ve güçlü güneş patlamaları meydana gelirken, alçak Dünya yörüngesinde bulunan NEOWISE, kendisini koruyacak bir ekipmana sahip olmadığı için bu patlamalardan etkilendi.

NASA’nın 15 yıllık asteroit avcısı uzayda parçalandı: Sonunu güneş patlaması getirdi! - 5

"OLAĞANÜSTÜ BİR BAŞARI"

NASA, NEOWISE’ın görevini Temmuz ayında sonlandırmıştı. NASA'dan Nicola Fox, NEOWISE’ın Dünya için potansiyel tehlike oluşturabilecek asteroitleri ve kuyrukluyıldızları izleyerek, evrendeki yerimizi anlamamıza büyük katkılar sunduğunu belirtti ve görevin olağanüstü bir başarı öyküsü olduğunu ifade etti.

NASA’nın 15 yıllık asteroit avcısı uzayda parçalandı: Sonunu güneş patlaması getirdi! - 6

GÖREVİNİ DEVREDİYOR

NEOWISE’ın Dünya’ya yakın cisimleri izleme görevini ise "NEO Surveyor" adlı uzay teleskobu devralacak. NASA, 2027’de fırlatılacak olan bu teleskopun, NEOWISE’ın halef görevi olarak, özellikle Dünya’ya yakın cisimleri incelemek için özel olarak inşa edilen ilk uzay aracı olacağına dikkat çekiyor.

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