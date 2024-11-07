NASA’nın 15 yıllık asteroit avcısı uzayda parçalandı: Sonunu güneş patlaması getirdi!

NEOWISE OLARAK TEKRAR AKTİFLEŞTİRİLDİ

Ancak NASA, NEOWISE olarak yeniden görevlendirdiği aracı, Dünya'ya yakın cisimleri gözlemlemesi için tekrar aktif hale getirdi. 2013 yılından itibaren NEOWISE, asteroitler gibi Dünya'ya yakın yörüngelerdeki yaklaşık 3 bin gökcismini inceledi ve bu alandaki performansı oldukça başarılı oldu.