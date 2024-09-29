Nasrallah öldürüldü: Hizbullah İsrail'e nasıl karşılık verecek?

İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, örgütü otuz yıldan fazla süredir yönetmiş, İsrail'e karşı savaşını organize etmiş ve ilham vermişti. İsrail liderin öldürülmesini büyük bir zafer olarak ilan etti, ancak uzmanlar, İsrail ile İran ve Hizbullah arasındaki halihazırda devam eden çatışmanın tırmanmasından korkuyor. İsrail'in zafer iddialarının gölgesinde askeri uzmanlar, bir liderin yerini bir diğerinin alabileceğini ve grubun geniş askeri cephaneliği ile gücünü koruduğunu söylüyor. Peki bundan sonra ne olacak? İran ve Hizbullah İsrail'e karşı nasıl bir adım atacak?

Nasrallah öldürüldü: Hizbullah İsrail'e nasıl karşılık verecek? - 1

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail tarafından Beyrut'taki Hizbullah karargahına düzenlenen yıkıcı bir saldırıda öldürüldü.

Nasrallah'ın hedef alınması, İsrail'in uzun zamandır ateşkes görüşmelerine katılsa da gerçek bir anlaşmaya varmak gibi bir niyetinin hiçbir zaman olmadığını ortaya koydu.

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Nasrallah öldürüldü: Hizbullah İsrail'e nasıl karşılık verecek? - 2

ART ARDA GELEN SALDIRILAR

Hizbullah, cumartesi günü yaptığı açıklamada Nasrallah'ın öldürüldüğünü doğrulayarak, Gazze'ye destek ve Lübnan'ın savunması için askeri operasyonlarına devam edeceğini söyledi.

Askeri analistler, Hizbullah'ın ve İran'ın ciddi bir istihbarat zafiyeti içerisinde olduğunu belirtti.

Önce çağrı cihazlarının patlatılması ve sonra Nasrallah'ın yerinin net bir şekilde bilinerek planlı bir saldırı gerçekleştirilmesi güvenlik açığını gözler önüne serdi.

Nasrallah öldürüldü: Hizbullah İsrail'e nasıl karşılık verecek? - 3

HİZBULLAH GÜCÜNÜ KAYBEDER Mİ?

Hizbullah kısa vadede ağır bir darbe almış olsa da analistler, grubun uzun vadede çok kötü etkilenmesinin pek mümkün olmadığını öne sürüyor.

Askeri uzmanlar, bir liderin yerini bir diğerinin alabileceğini ve grubun geniş askeri cephaneliği ile gücünü koruduğunu söylüyor.

Tahran Üniversitesi'nde profesör olan Muhammed Marandi, Beyrut'un Hizbullah'ın "en zayıf noktası" olarak kabul edildiğini belirtse de "İsrail'in Hizbullah'ı askeri olarak yenme kapasitesi yok" yorumunda bulundu.

Nasrallah öldürüldü: Hizbullah İsrail'e nasıl karşılık verecek? - 4

İRAN NASIL YANIT VERECEK?

Nasrallah'ın öldürülmesi İran'ın olası bir tepkisine ilişkin korkuları artırırken, uzmanlar ülkenin şimdi İsrail'e karşı koymak ile bölgede bir savaşın yayılmasını önlemek arasında daha da hassas bir denge kurmak zorunda olduğunu söylüyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Nasrallah'ın öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, bunun "direnişi daha da güçlendireceğini" söyledi.

Nasrallah öldürüldü: Hizbullah İsrail'e nasıl karşılık verecek? - 5

NETANYAHU'NUN "KAZANIYORUZ" MESAJI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, cuma günü New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir kez daha "Kazanıyoruz." mesajını vurguladı.

İsrail, Hizbullah'a yönelik saldırılarının büyük bir zafer olduğunu iddia ediyor. Uzmanlar İsrail'in saldırıya devam edeceği konusunda büyük ölçüde hemfikir.

Nasrallah öldürüldü: Hizbullah İsrail'e nasıl karşılık verecek? - 6

İRAN NASRALLAH'I YALNIZ MI BIRAKTI?

Uzmanlar, İsrail'in amacının İran'ı savaşa çekmek olduğunu vurgularken İranlı yetkililerin bu savaştan kaçındığını ve ABD ile müttefiklerini karşısına almak istemediğini öne sürüyor.

Washington Post'a göre İsrail'in Hizbullah liderini öldürmesi "gerginliği alevlendirecek" ve New York Times'a göre bölgeyi "yeni bir şiddet döngüsünde kilitli" tutacak.

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