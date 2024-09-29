Nasrallah öldürüldü: Hizbullah İsrail'e nasıl karşılık verecek?

İRAN NASIL YANIT VERECEK?

Nasrallah'ın öldürülmesi İran'ın olası bir tepkisine ilişkin korkuları artırırken, uzmanlar ülkenin şimdi İsrail'e karşı koymak ile bölgede bir savaşın yayılmasını önlemek arasında daha da hassas bir denge kurmak zorunda olduğunu söylüyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Nasrallah'ın öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, bunun "direnişi daha da güçlendireceğini" söyledi.