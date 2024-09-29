Nasrallah öldürüldü: Hizbullah İsrail'e nasıl karşılık verecek?
İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, örgütü otuz yıldan fazla süredir yönetmiş, İsrail'e karşı savaşını organize etmiş ve ilham vermişti. İsrail liderin öldürülmesini büyük bir zafer olarak ilan etti, ancak uzmanlar, İsrail ile İran ve Hizbullah arasındaki halihazırda devam eden çatışmanın tırmanmasından korkuyor. İsrail'in zafer iddialarının gölgesinde askeri uzmanlar, bir liderin yerini bir diğerinin alabileceğini ve grubun geniş askeri cephaneliği ile gücünü koruduğunu söylüyor. Peki bundan sonra ne olacak? İran ve Hizbullah İsrail'e karşı nasıl bir adım atacak?
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail tarafından Beyrut'taki Hizbullah karargahına düzenlenen yıkıcı bir saldırıda öldürüldü.
Nasrallah'ın hedef alınması, İsrail'in uzun zamandır ateşkes görüşmelerine katılsa da gerçek bir anlaşmaya varmak gibi bir niyetinin hiçbir zaman olmadığını ortaya koydu.