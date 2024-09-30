Nasrallah öldürüldü: İsrail saldırıyı adım adım nasıl planladı?

İSRAİL SALDIRIYI NASIL PLANLADI?

İsrail'in askeri sözcüsü Yarbay Nadav Shoshani, gazetecilere verdiği brifingde, ordunun Nasrallah ve diğer liderlerin nerede ve ne zaman toplandığına dair "gerçek zamanlı" bilgiye sahip olduğunu söyledi.

Shoshani, istihbarat kaynaklarını söylemedi, ancak liderlerin İsrail'e saldırı planlamak için bir araya geldiklerini öne sürdü.