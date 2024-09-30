Nasrallah öldürüldü: İsrail saldırıyı adım adım nasıl planladı?
İsrail'in hava saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın cenazesi enkazdan çıkarıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 25 Eylül çarşamba günü emrini verdiği öne sürülen saldırının aylardır planlandığı iddia ediliyor. Saldırının arkasındaki planlama raporları, İsrail'in bir süredir bombardımanın gerçekleştirildiği konumu gözlemlediğine işaret ediyor. Peki İsrail, Nasrallah’ı nasıl öldürdü? Nasrallah’ı öldüren plan nasıl yapıldı?
İsrail ordusunun, 27 Eylül Cuma akşamı Dahiya’da Hizbullah’ın ana karargahını hedef aldığı saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürüldü.
Saldırıda en az 80 adet sığınak delici bomba kullanıldı. Reuters’a konuşan biri sağlık görevlisi iki kaynak, ölüm nedeninin patlamanın şiddetiyle yaşanan travma olduğunu söyledi.