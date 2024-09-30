Nasrallah öldürüldü: İsrail saldırıyı adım adım nasıl planladı?

İsrail'in hava saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın cenazesi enkazdan çıkarıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 25 Eylül çarşamba günü emrini verdiği öne sürülen saldırının aylardır planlandığı iddia ediliyor. Saldırının arkasındaki planlama raporları, İsrail'in bir süredir bombardımanın gerçekleştirildiği konumu gözlemlediğine işaret ediyor. Peki İsrail, Nasrallah’ı nasıl öldürdü? Nasrallah’ı öldüren plan nasıl yapıldı?

Nasrallah öldürüldü: İsrail saldırıyı adım adım nasıl planladı? - 1

İsrail ordusunun, 27 Eylül Cuma akşamı Dahiya’da Hizbullah’ın ana karargahını hedef aldığı saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürüldü.

Saldırıda en az 80 adet sığınak delici bomba kullanıldı. Reuters’a konuşan biri sağlık görevlisi iki kaynak, ölüm nedeninin patlamanın şiddetiyle yaşanan travma olduğunu söyledi.

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Nasrallah öldürüldü: İsrail saldırıyı adım adım nasıl planladı? - 2

NASRALLAH NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıdan günler önce Reuters'a konuşan bir İsrailli kaynak, İsrail'in 20 yıldır istihbarat çalışmalarını Hizbullah'a yoğunlaştırdığını ve Nasrallah'ı istediği zaman, merkez dahil, vurabileceğini öne sürmüştü.

Reuters'ın haberine göre saldırının onayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından 25 Eylül çarşamba günü verildi.

Nasrallah öldürüldü: İsrail saldırıyı adım adım nasıl planladı? - 3

"ÖRGÜT İÇİNDE İSRAİL MUHBİRİ ENDİŞESİ"

Amerikan gazetesi New York Times’ın aktardığına göre İsrailli yetkililer, aylardır Nasrallah’ın nerede olduğunu biliyordu. Nasrallah’ın başka bir yere taşınıp izini kaybettirmesinden endişe ettikleri için saldırıyı hemen düzenlemeye karar verdiler.

Nasrallah, 2006 yılından beri kamuoyuna görünmekten kaçınıyordu ve çok az sayıda insanla görüşme gerçekleştiriyordu. Uzun zamandır tetikteydi, hareketleri kısıtlanmıştı ve çevresi çok küçüktü.

Reuters’a konuşan örgüt içinden bir güvenlik yetkilisi, Hizbullah içinde bir İsrail muhbiri olmasından endişe ettiklerini açıkladı.

Nasrallah öldürüldü: İsrail saldırıyı adım adım nasıl planladı? - 4

İsrail, Nasrallah da dahil olmak üzere örgütün sekiz önemli komutanından yedisini öldürdü.

Grup içinden kaynaklar, Hizbullah liderinin, 17 Eylül'deki çağrı cihazı patlamalarından bu yana her zamankinden daha dikkatli davrandığını ve İsrail'in kendisini öldürmeye çalışacağı endişesiyle hareket ettiğini aktardı.

Nasrallah öldürüldü: İsrail saldırıyı adım adım nasıl planladı? - 5

İSRAİL SALDIRIYI NASIL PLANLADI?

İsrail'in askeri sözcüsü Yarbay Nadav Shoshani, gazetecilere verdiği brifingde, ordunun Nasrallah ve diğer liderlerin nerede ve ne zaman toplandığına dair "gerçek zamanlı" bilgiye sahip olduğunu söyledi.

Shoshani, istihbarat kaynaklarını söylemedi, ancak liderlerin İsrail'e saldırı planlamak için bir araya geldiklerini öne sürdü.

Nasrallah öldürüldü: İsrail saldırıyı adım adım nasıl planladı? - 6

"İSRAİL KARARGAHI AYLARDIR BİLİYORDU"

Fransız gazetesi Le Parisien, İsraillilere Nasrallah'ın sığınağa doğru yolda olduğunu bildiren köstebeğin İranlı olduğunu iddia etti.

Saldırının arkasındaki planlama raporları, İsrail'in bir süredir bombardımanın gerçekleştirildiği konumu gözlediğine işaret ediyor.

Nasrallah öldürüldü: İsrail saldırıyı adım adım nasıl planladı? - 7

OPERASYONU BİRKAÇ SAAT ÖNCE ÖĞRENDİLER

Saldırıyı gerçekleştiren F-15I jetlerinin 69. Filosunun komutanı, İsrail medyasında sadece "Yarbay M" olarak adlandırıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren hava mürettebatının "birkaç gün" hazırlık yaptığı, ancak kendilerine hedefin sadece birkaç saat önce söylendiği belirtildi.

Dört konut binası vuruldu, üçü tamamen yıkıldı ve iki bina daha saldırıda hasar gördü.

Nasrallah öldürüldü: İsrail saldırıyı adım adım nasıl planladı? - 8

"OPERASYONUN İKİ TEMEL ZORLUĞU VARDI"

Hatzerim hava üssünün komutanı Tuğgeneral Amichai Levine, planlamanın daha fazla ayrıntısını verdi.

Soğukkanlılıkla "yok etme operasyonları" olarak tanımladığı şeydeki ilk zorluk istihbarattı. İkinci zorluk, hedefin "uçakların yolda olduğu veya mühimmatların hedefe doğru yol aldığı sırada kaçmamasını" sağlamaktı.

Nasrallah öldürüldü: İsrail saldırıyı adım adım nasıl planladı? - 9

NASRALLAH NEDEN KARARGAHA GİTTİ?

Nasrallah'ın diğer Hizbullah üyeleriyle şahsen görüşmeyi neden gerekli gördüğü sorusu burada önem kazanıyor.

Örgütün kullandığı çağrı cihazları ve telsizler de dahil olmak üzere tüm elektronik araçlara olan güvenini kaybettiği göz önüne alındığında İsrail'in bölgede krizi tırmandırması hakkında tartışmanın tek yolu yüz yüze bir görüşme olabilirdi.

Nasrallah öldürüldü: İsrail saldırıyı adım adım nasıl planladı? - 10

İSRAİL ORDUSU SİVİL AYRIMI GÖZETMİYOR

Her durumda, İsrail'in son iki haftada Hizbullah'ın askeri liderliğine saldırmak için düzenlenmiş bir planı uygulamaya koyduğu artık açık.

Çağrı cihazı saldırısından hava saldırılarına kadar, bunu yaparken Lübnanlı sivillere büyük zarar veriyor.

Tahmini olarak bir milyon kişi yerinden edildi ve yüzlerce kişi saldırılarda öldürüldü.

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