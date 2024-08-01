Nasrallah'tan intikam yemini: "Savaş yeni bir aşamaya girdi"

KOMUTA KADEMESİNDEKİ EN BÜYÜK KAYIP

İsrail tarafından salı günü öldürülen Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür için bugün cenaze töreni düzenleniyor.

İran destekli Hizbullahın kurucu üyelerinden olan Şükür, İmad Muğniye'nin 2008'de öldürülmesinden bu yana Hizbullah'ın komuta kademesindeki en büyük kayıp oldu.

İsrail'in, hem Hamas lideri İsmail Haniye'yi hem de Hizbullah komutanı Şükür'ü suikastle öldürmesi sonrası İran ve bölgedeki müttefik örgütlerin misilleme yapması bekleniyor.