Nasrallah'tan intikam yemini: "Savaş yeni bir aşamaya girdi"

İsrail'in Lübnan'daki saldırısında ölen "Seyid Muhsin" kod adlı Hizbullah komutanı Fuad Şükür için cenaze töreni düzenlendi. İsrail'e göre Şükür, Golan Tepeleri'nde 12 çocuğun hayatını kaybettiği saldırının sorumlusuydu. Cenazede konuşan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ile savaşın yeni bir aşamaya geçtiğini söyleyerek, "İsrail kırmızı çizgileri ne ölçüde aştığını bilmiyor" ifadelerini kullandı. Nasrallah konuşmasında bir kez daha Golan Tepeleri'ne yönelik ölümcül saldırının sorumluluğunu üstlenmeyi reddederek, "Ölümlere yol açan bir 'hata' yapmış olsaydık bunu kabul ederdik" dedi.

Nasrallah'tan intikam yemini: "Savaş yeni bir aşamaya girdi" - 1

KOMUTA KADEMESİNDEKİ EN BÜYÜK KAYIP

İsrail tarafından salı günü öldürülen Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür için bugün cenaze töreni düzenleniyor.

İran destekli Hizbullahın kurucu üyelerinden olan Şükür, İmad Muğniye'nin 2008'de öldürülmesinden bu yana Hizbullah'ın komuta kademesindeki en büyük kayıp oldu.

İsrail'in, hem Hamas lideri İsmail Haniye'yi hem de Hizbullah komutanı Şükür'ü suikastle öldürmesi sonrası İran ve bölgedeki müttefik örgütlerin misilleme yapması bekleniyor.

DÜNYA HABERLERİ

Nasrallah'tan intikam yemini: "Savaş yeni bir aşamaya girdi" - 2

NASRALLAH'IN SAĞ KOLU

İsrail ordusu, önceki gün yaptığı açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın komutanlarından Şükür'ün öldürdüğünü duyurmuştu.

Açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiği belirterek, öldürülen komutanın Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ın “sağ kolu” olduğu iddia edilmişti.

Nasrallah'tan intikam yemini: "Savaş yeni bir aşamaya girdi" - 3

Şükür'ün ayrıca "8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’e yönelik saldırıları yönettiği, 27 Temmuz’daki Mecdel Şems saldırısının sorumlusu olduğu" öne sürülmüştü.

İsrail basınında da Şükür'ün birkaç yıl önce Hizbullah'ın "hassas füze projesi" komutanı olarak atandığı aktarılmıştı.

Nasrallah'tan intikam yemini: "Savaş yeni bir aşamaya girdi" - 4

NASRALLAH: İSRAİL İLE SAVAŞ YENİ BİR AŞAMAYA GİRDİ

Cenazede konuşan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, ülkelerin İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırısına karşılık vermemelerini istediğini söyledi.

Nasrallah, Golan Tepeleri'nde 12 kişinin ölümüne yol açan saldırının Hizbullah tarafından gerçekleştirilmediğinde ısrar ederek, "Ölümlere yol açan bir 'hata' yapmış olsaydık bunu kabul ederdik" dedi.

Konuşmasında İsrail ile savaşın yeni bir aşamaya geçtiğini vurgulayan Nasrallah, "İsrail kırmızı çizgileri ne ölçüde aştığını bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Nasrallah, İsrail'in herhangi bir Hizbullah saldırısına vereceği yanıtın, savaşın kızışıp kızışmayacağını belirleyeceğini dile getirdi.

Nasrallah'tan intikam yemini: "Savaş yeni bir aşamaya girdi" - 5

"HANİYE SUİKASTİNE KESİNLİKLE YANIT VERİLECEK"

Hizbullah lideri Nasrallah konuşmasının devamında, İsrail kırmızı çizgileri aşsa bile tek çözümün Gazze savaşının sona ermesi olduğunu belirtti.

Haniye'nin öldürülmesine "kesinlikle" yanıt verileceğini söyleyen Nasrallah, "Düşmanın cevabımızı beklemesi gerektiği konusunda tartışmaya yer yok" ifadelerini kullandı.

Nasrallah'tan intikam yemini: "Savaş yeni bir aşamaya girdi" - 6

Hizbullah lideri Nasrallah intikam vurgusunu bir kez daha tekrarlayarak, grubun Haniye'nin öldürüldüğü saldırıya "gerçek ve çalışılmış bir yanıt" aradığını söyledi.

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