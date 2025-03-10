NATO karşıtı Georgescu seçimden men edildi: Romanya'da Rus yanlıları sokağa döküldü

"AVRUPA DİKTATÖRLÜK ALTINDA"

İptal edilen seçimin ilk turunda en yüksek oyu alan ve Batı ve NATO karşıtı tutumuyla bilinen Georgescu'nun yeniden adaylık başvurusunun reddedildiği bildirilen açıklamada, 2 bağımsız aday için de aynı kararın alındığı kaydedildi.

Bağımsız adaylardan birinin başvurusunun kabul edildiği aktarılırken, detaylı açıklamanın daha sonra yayımlanacağı ifade edildi.

Georgescu, adaylığının reddedilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Avrupa'nın "diktatörlük" altında olduğunu iddia ederek, "Romanya'da demokrasi düşerse tüm demokrasi dünyası da düşer" dedi.