NATO karşıtı Georgescu seçimden men edildi: Romanya'da Rus yanlıları sokağa döküldü
Romanya'da Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu'nun cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmasına izin çıkmadı. Seçim komisyonunun kararının ardından Georgescu destekçileri sokağa döküldü. Eylemcilerle polis arasında çatışmalar yaşandı.
Romanya Merkez Seçim Komisyonu, geçen yıl yapılan ancak iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu birinci sırada tamamlayan Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu'nun yeniden seçime girmesine izin vermedi.
Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, 4 Mayıs'ta Romanya'da yeniden yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için 4 bağımsız adayın başvurularının incelendiği belirtildi.
Kararın ardından Georgescu destekçileri sokağa döküldü. Eylemcilerle polis arasında çatışma yaşandı.