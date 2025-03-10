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NATO karşıtı Georgescu seçimden men edildi: Romanya'da Rus yanlıları sokağa döküldü

Romanya'da Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu'nun cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmasına izin çıkmadı. Seçim komisyonunun kararının ardından Georgescu destekçileri sokağa döküldü. Eylemcilerle polis arasında çatışmalar yaşandı.

NATO karşıtı Georgescu seçimden men edildi: Romanya'da Rus yanlıları sokağa döküldü - 1

Romanya Merkez Seçim Komisyonu, geçen yıl yapılan ancak iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu birinci sırada tamamlayan Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu'nun yeniden seçime girmesine izin vermedi. 

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, 4 Mayıs'ta Romanya'da yeniden yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için 4 bağımsız adayın başvurularının incelendiği belirtildi.

Kararın ardından Georgescu destekçileri sokağa döküldü. Eylemcilerle polis arasında çatışma yaşandı.

DÜNYA HABERLERİ

NATO karşıtı Georgescu seçimden men edildi: Romanya'da Rus yanlıları sokağa döküldü - 2

"AVRUPA DİKTATÖRLÜK ALTINDA"

İptal edilen seçimin ilk turunda en yüksek oyu alan ve Batı ve NATO karşıtı tutumuyla bilinen Georgescu'nun yeniden adaylık başvurusunun reddedildiği bildirilen açıklamada, 2 bağımsız aday için de aynı kararın alındığı kaydedildi.

Bağımsız adaylardan birinin başvurusunun kabul edildiği aktarılırken, detaylı açıklamanın daha sonra yayımlanacağı ifade edildi.

Georgescu, adaylığının reddedilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Avrupa'nın "diktatörlük" altında olduğunu iddia ederek, "Romanya'da demokrasi düşerse tüm demokrasi dünyası da düşer" dedi.

NATO karşıtı Georgescu seçimden men edildi: Romanya'da Rus yanlıları sokağa döküldü - 3

POLİSLE EYLEMCİLER KARŞI KARŞIYA GELDİ

Bu arada, ret açıklamasının ardından çok sayıda Georgescu destekçisi Merkez Seçim Komisyonu binası önünde toplandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, toplanan kalabalık ve binayı koruyan polis arasında arbede yaşandı.

Kalabalığın güvenlik koridorunu aşmaya çalıştığı görüldü.

NATO karşıtı Georgescu seçimden men edildi: Romanya'da Rus yanlıları sokağa döküldü - 4

İLK TUR İPTAL EDİLMİŞTİ

Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 24 Kasım 2024'te yapılan ilk turunda Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Georgescu, oyların yüzde 22,95'ini alarak birinci olmuş, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi yüzde 19,17 oy alarak ikinci tura yükselmişti.

İtirazlar sonucu Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu iptal etmişti.

NATO karşıtı Georgescu seçimden men edildi: Romanya'da Rus yanlıları sokağa döküldü - 5

4 MAYIS'TA OYLAMA BAŞLAYACAK

Georgescu, iptal kararına itiraz etmiş, önce Bükreş Temyiz Mahkemesi, ardından Romanya Yüksek Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal edilmesi kararının geçerli olduğuna hükmetmişti.

Seçmenler, yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere ilk tur için 4 Mayıs'ta, ikinci tur için 18 Mayıs'ta sandık başına gidecek.

NATO karşıtı Georgescu seçimden men edildi: Romanya'da Rus yanlıları sokağa döküldü - 6
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