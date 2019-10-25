NATO Suriye gündemiyle toplandı (29 ülkenin savunma bakanları Brüksel'de )
NTV Haber, Anadolu Ajansı, Reuters
Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ilk gün geride kaldı. Toplantıya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. Akar, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.
-
1
NATO Savunma Bakanları, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda bir araya geldi; Suriye konuşuldu.
-
2
ALMANYA'NIN GÜVENLİ BÖLGE ÖNERİSİ İÇİN BMGK İŞARET EDİLDİ
Masada, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'de uluslararası denetime tabi güvenli bölge önerisi de vardı.
-
3
Bazı bakanlar öneriye sıcak baktı. Ancak çoğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni işaret etti.
-
4
Hulusi Akar, programının ilk gününde ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
-
5
Suriye konusu, Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Alman mevkidaşıyla ikili görüşmesinde de gündemdeydi.
-
6Görüşme sonrası yaptığı açıklamada Alman Bakan, Akar'ın kendisine uluslararası çözümlere açık olduğunu ifade ettiğini söyledi.
-
7
-
8
AKAR VE ABD'Lİ MEVKİDAŞI NATO TOPLANTISINA KATILDI
Akar, NATO Genel Sekreteri JensSstoltenberg, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile de kısa süre sohbet etti.
-
9
Hulusi Akar'ın bir diğer ikili görüşmesi ise İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ylaydı.
Görüşmede, NATO ve ikili ilişkilerin yanı sıra savunma sanayi iş birliği ile güvenlik konuları ele alındı.
-
10
Hulusi akar, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti başkanlığını ziyaret etti.
-
11Savunma Bakanları, toplantının ardından aile fotoğrafı çektirdi.