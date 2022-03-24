    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet

"NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları" toplantısı Brüksel'de toplandı. 30 ülkenin liderlerinin katıldığı toplantı öncesinde liderler gelenekselleşen aile fotoğrafı çektirdi. Liderler fotoğraf çekimi öncesinde ayaküstü sohbet etti.

Haberler - ntv.com.tr 24.03.2022 - 13:30

NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 1

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başladı.

NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 2

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı 'ın temsil ettiği toplantıya 30 müttefik ülkenin liderleri katıldı.

NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 3

Toplantı öncesinde aile fotoğrafı çektiren liderlerin gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasındaki gelişmeler bulunuyor.

NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 4

Fotoğraf çekimi öncesinde ise liderler ayaküstü sohbet ederek selamlaştı.

NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 5

NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunun değerlendirileceği zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları dün akşamdan bu yana Brüksel'de ikili görüşmeler yapmaya başlamıştı. Toplantının bitmesinden sonra da bazı liderlerin NATO karargahında ikili görüşmelerinin devam etmesi öngörülüyor.

NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 6

Toplantıdan önce Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yoğun bir ikili görüşme trafiği bulunuyor.

NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 7

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dünkü açıklamasında "Yarınki zirvede daha fazla karar alacağız. Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız." diyerek, ittifakın doğu kanadındaki güçlerin sayısını kara, hava ve denizde artıracaklarını, ilk aşama olarak Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'ya daha fazla asker konuşlandırılacağını bildirmişti.

NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 8

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi öncesinde ABD Başkanı , NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile tokalaştı.

NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 9

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İngiltere Başbakanı Johnson yer aldı.

Liderler, daha sonra "NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları" toplantısına geçti.

NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 10
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 11
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 12
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 13
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 14
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 15
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 16
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 17
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 18
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 19
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 20
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 21
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 22
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 23
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 24
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 25
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 26
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 27
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 28
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 29
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 30
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 31
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 32
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 33
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 34
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 35
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 36
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 37
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 38
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 39
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet - 40

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER