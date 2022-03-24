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NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı

"NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları" toplantısı Brüksel'de toplandı. 30 ülkenin liderlerinin katıldığı toplantı öncesinde liderler gelenekselleşen aile fotoğrafı çektirdi. Liderler fotoğraf çekimi öncesinde ayaküstü sohbet etti. Bunula birlikte, fotoğrafta bir ülkenin lideri eksikti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz o karede yer alamadı.

Haberler - ntv.com.tr 24.03.2022 - 15:09 | Son Güncelleme : 24.03.2022 - 15:11

NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 1

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başladı.

NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 2

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı 'ın temsil ettiği toplantıya 30 müttefik ülkenin liderleri katıldı.

NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 3

Toplantı öncesinde aile fotoğrafı çektiren liderlerin gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasındaki gelişmeler bulunuyor.

NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 4

Fotoğraf çekimi öncesinde ise liderler ayaküstü sohbet ederek selamlaştı.

NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 5

NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunun değerlendirileceği zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları dün akşamdan bu yana Brüksel'de ikili görüşmeler yapmaya başlamıştı. Toplantının bitmesinden sonra da bazı liderlerin NATO karargahında ikili görüşmelerinin devam etmesi öngörülüyor.

NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 6

Toplantıdan önce Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yoğun bir ikili görüşme trafiği bulunuyor.

NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 7

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dünkü açıklamasında "Yarınki zirvede daha fazla karar alacağız. Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız." diyerek, ittifakın doğu kanadındaki güçlerin sayısını kara, hava ve denizde artıracaklarını, ilk aşama olarak Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'ya daha fazla asker konuşlandırılacağını bildirmişti.

NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 8

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi öncesinde ABD Başkanı , NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile tokalaştı.

NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 9

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İngiltere Başbakanı Johnson yer aldı.

Liderler, daha sonra "NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları" toplantısına geçti.

NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 10

ALMANYa BAŞBAKANI SCHOLZ KAREDE YER ALMADI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz  aile fotoğrafında yer almadı.  Bild gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Scholz, koalisyon ortaklarıyla gece geç saate kadar görüşme yaptığı için zirveye geç kaldı. "Trafik ışığı" olarak da anılan üç partili koalisyonun dün geceki toplantısının gündeminde enerji krizi vardı.

NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 11

Bild'e göre hükümet içinde enerji krizini çözmek için verilen mesai, Başbakan'ı uykusuz bıraktı. Scholz bu nedenle Brüksel randevusuna geç kaldı.

NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 12

Gazete, toplantının, Scholz'u zirveye geç bırakacak kadar uzun sürmesini, enerji krizine çözüm bulmanın ne kadar zor olduğunun göstergesi olarak yorumladı.

NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 13

Fotoğrafta Almanya'nın yeri boş kalmadı. Scohlz yerine Almanya'nın NATO Büyükelçisi Rüdiger König yer aldı.

NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 14
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 15
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 16
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 17
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 18
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 19
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 20
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 21
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 22
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 23
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 24
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 25
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 26
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 27
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 28
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 29
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 30
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 31
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 32
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 33
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 34
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 35
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 36
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 37
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 38
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 39
NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı - 40

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