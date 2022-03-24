NATO toplantısının öncesinde liderlerden ayaküstü sohbet: Almanya Başbakanı aile fotoğrafına katılamadı

ALMANYa BAŞBAKANI SCHOLZ KAREDE YER ALMADI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz aile fotoğrafında yer almadı. Bild gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Scholz, koalisyon ortaklarıyla gece geç saate kadar görüşme yaptığı için zirveye geç kaldı. "Trafik ışığı" olarak da anılan üç partili koalisyonun dün geceki toplantısının gündeminde enerji krizi vardı.