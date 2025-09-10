NATO topraklarında Rus drone'ları krizi: Polonya savaşa dahil oldu
NATO ülkesi Polonya'nın hava sahasınI ihlâl eden Rus drone'ları düşürüldü. Varşova, bu ihlali bir saldırı olarak nitelendirerek savaşa ilk kez müdahil oldu. Avrupa ve NATO şu anda Rusya'ya karşı ciddi bir alarm durumunda.
Polonya hava sahasına giren Rus insansız hava araçlarını düşürdü. Bu, NATO üyesi bir ülkenin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sırasında ateş açtığı bilinen ilk olay.
Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği büyük hava saldırısı sırasında 19 nesnenin hava sahasına girdiğini ve tehdit oluşturanları düşürdüğünü açıkladı. Başbakan Donald Tusk, NATO anlaşmasının dördüncü maddesini yürürlüğe koyduğunu ve bu maddeye göre ittifak üyelerinin müttefikleriyle istişare talep edebileceğini söyledi.
Tusk, “Büyük çaplı bir provokasyonla karşı karşıyayız. Bu tür provokasyonları püskürtmeye hazırız. Durum ciddi ve çeşitli senaryolara hazırlıklı olmamız gerektiği konusunda kimsenin şüphesi yok” dedi. Ancak "Paniğe gerek yok" diye ekledi.