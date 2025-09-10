NATO topraklarında Rus drone'ları krizi: Polonya savaşa dahil oldu

NATO ülkesi Polonya'nın hava sahasınI ihlâl eden Rus drone'ları düşürüldü. Varşova, bu ihlali bir saldırı olarak nitelendirerek savaşa ilk kez müdahil oldu. Avrupa ve NATO şu anda Rusya'ya karşı ciddi bir alarm durumunda.

Polonya hava sahasına giren Rus insansız hava araçlarını düşürdü. Bu, NATO üyesi bir ülkenin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sırasında ateş açtığı bilinen ilk olay.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği büyük hava saldırısı sırasında 19 nesnenin hava sahasına girdiğini ve tehdit oluşturanları düşürdüğünü açıkladı. Başbakan Donald Tusk, NATO anlaşmasının dördüncü maddesini yürürlüğe koyduğunu ve bu maddeye göre ittifak üyelerinin müttefikleriyle istişare talep edebileceğini söyledi.

Tusk, “Büyük çaplı bir provokasyonla karşı karşıyayız. Bu tür provokasyonları püskürtmeye hazırız. Durum ciddi ve çeşitli senaryolara hazırlıklı olmamız gerektiği konusunda kimsenin şüphesi yok” dedi. Ancak "Paniğe gerek yok" diye ekledi.

RUSYA: SALDIRI SUÇLAMALARI ASILSIZ

Rusya'nın RIA devlet haber ajansı, bir Rus diplomatın saldırı suçlamalarını “asılsız” olarak nitelendirdiğini ve Polonya'nın düşürülen insansız hava araçlarının Rus menşeli olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmadığını söylediğini aktardı.

AVRUPA "KASITLI" DİYOR

Birkaç Avrupalı yetkili, bu saldırıyı kasıtlı ve Rusya'nın tırmanışının bir işareti olarak nitelendirdi. Başbakan Tusk, “Güvenlik tehdidi oluşturan bu insansız hava araçlarının düşürülmesi, siyasi durumu değiştiriyor” dedi.

CHOPIN HAVAALANI KAPATILDI

Ülkenin en büyük havaalanı olan Varşova'daki Chopin havaalanı, yeniden açılmadan önce birkaç saat boyunca hava sahasını kapattı. Gün boyunca aksaklıklar ve gecikmeler olacağı belirtildi. Polonya'nın doğusundaki Lublin kentindeki havaalanı kapalı kaldı.

Ukrayna hava kuvvetlerine göre, Polonya sınırındaki Volyn ve Lviv gibi batı bölgeleri de dahil olmak üzere Ukrayna'nın büyük bir kısmı neredeyse bütün gece hava saldırısı alarmı altında kaldı.

ORDUDAN EVDE KALMA ÇAĞRISI

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı, özellikle risk altında olan üç doğu bölgesinde yaşayanlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu. Komutanlık, “Bu, vatandaşlarımızın güvenliğine gerçek bir tehdit oluşturan bir saldırı eylemidir” dedi.

BU ÖLÇEKTEKİ İLK OLAY

Ukrayna'ya komşu ülkeler, savaş sırasında zaman zaman Rus füzeleri veya insansız hava araçlarının hava sahalarına girdiğini bildirmişlerdi, ancak bu kadar büyük ölçekli bir olay yaşanmamıştı ve bu araçların düşürüldüğü de bilinmiyor. 2022 yılında Polonya'da yolunu şaşırmış bir Ukrayna hava savunma füzesi nedeniyle iki kişi hayatını kaybetmişti.

NATO: SALDIRI DEĞİL İHLÂL

Bir NATO sözcüsü, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Polonya liderleriyle temas halinde olduğunu ve ittifakın Polonya ile yakın istişare içinde olduğunu söyledi. Bir kaynak, NATO'nun olayı bir saldırı olarak değil, kasıtlı bir ihlal olarak değerlendirdiğini söyledi.

F-16'LAR OPERASYONA KATILDI

Kaynağa göre, gece boyunca süren operasyona Polonya'nın F-16 savaş uçakları, Hollanda'nın F-35 uçakları, İtalya'nın AWACS gözetleme uçakları ve NATO tarafından ortaklaşa işletilen havada yakıt ikmali uçakları katıldı.

Polonya askeri komutanlığı, radarların 10'dan fazla nesneyi izlediğini ve tehdit oluşturabilecek nesnelerin “etkisiz hale getirildiğini” söyledi. Sabah saatlerinde operasyonların sona erdiği açıklandı.

AB: RUSYA'NIN SAVAŞI BİTMİYOR

AB'nin üst düzey diplomatı Kaja Kallas yaptığı açıklamada, ilk göstergelerin Rus insansız hava araçlarının Avrupa hava sahasına girişinin kaza değil, kasıtlı olduğunu gösterdiğini söyledi.

"Rusya'nın savaşı sona ermiyor, tırmanıyor" diyen Kallas, "Moskova'ya maliyeti artırmalı, Ukrayna'ya desteğimizi güçlendirmeli ve Avrupa'nın savunmasına yatırım yapmalıyız. AB önemli bir rol oynuyor ve Doğu Sınır Kalkanı savunma hattı gibi girişimleri destekleyeceğiz" diye ekledi.

CNN International, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun konuyla ilgili bilgilendirildiğini aktardı.

ZELENSKİ NE DEDİ?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 415 insansız hava aracı ve 40 füze kullandığını belirterek, en az sekiz İran yapımı Shahed insansız hava aracının Polonya'ya yöneldiğini sözlerine ekledi.

Zelenski, şunları söyledi: “Avrupa için son derece tehlikeli bir emsal. Güçlü bir yanıt gerekiyor ve bu yanıt ancak tüm ortaklar tarafından ortak bir yanıt olabilir: Ukrayna, Polonya, tüm Avrupalılar, Amerika Birleşik Devletleri.”

Rusya uzun süredir NATO ile bir savaşı kışkırtma niyetinde olmadığını ve bunun bir tehdit olduğunu öne süren Batı Avrupa ülkelerinin ilişkileri kötüleştirmeye çalıştığını söylüyor.

RUSYA'YA YAPTIRIMLARDA KRİTİK EŞİK

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması çağrısında bulunarak, AB'nin Rusya'nın petrolünü taşıyan “gölge filo” tankerlerine ve bu petrolü satın alan üçüncü ülkelere yaptırımlar hazırladığını söyledi.

Çek Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, NATO'dan cephe hattındaki hava savunmasını güçlendirmesini istedi.

Ağustos ayında Alaska'da düzenlenen zirvede Putin'i sıcak bir şekilde karşılayan Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada, aylar süren barış anlaşması görüşmelerinin ardından Rusya'ya yaptırım uygulamanın ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Bu, Ukrayna'daki savaşa yanıt olarak Moskova veya petrol alıcıları üzerindeki baskıyı artırabileceğine dair şimdiye kadarki en güçlü işaretti.

Avrupa Birliği'nin en üst düzey yaptırım yetkilisi, koordineli yaptırımları görüşmek üzere bu hafta Washington'da bulunuyor. Bu yaptırımlar kabul edilirse, ABD ve Avrupa'nın Rusya'ya karşı ilk kez koordineli adımlar atmış olacağı anlamına geliyor.

