NATO topraklarında Rus drone'ları krizi: Polonya savaşa dahil oldu

CHOPIN HAVAALANI KAPATILDI

Ülkenin en büyük havaalanı olan Varşova'daki Chopin havaalanı, yeniden açılmadan önce birkaç saat boyunca hava sahasını kapattı. Gün boyunca aksaklıklar ve gecikmeler olacağı belirtildi. Polonya'nın doğusundaki Lublin kentindeki havaalanı kapalı kaldı.



Ukrayna hava kuvvetlerine göre, Polonya sınırındaki Volyn ve Lviv gibi batı bölgeleri de dahil olmak üzere Ukrayna'nın büyük bir kısmı neredeyse bütün gece hava saldırısı alarmı altında kaldı.

ORDUDAN EVDE KALMA ÇAĞRISI

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı, özellikle risk altında olan üç doğu bölgesinde yaşayanlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu. Komutanlık, “Bu, vatandaşlarımızın güvenliğine gerçek bir tehdit oluşturan bir saldırı eylemidir” dedi.

BU ÖLÇEKTEKİ İLK OLAY

Ukrayna'ya komşu ülkeler, savaş sırasında zaman zaman Rus füzeleri veya insansız hava araçlarının hava sahalarına girdiğini bildirmişlerdi, ancak bu kadar büyük ölçekli bir olay yaşanmamıştı ve bu araçların düşürüldüğü de bilinmiyor. 2022 yılında Polonya'da yolunu şaşırmış bir Ukrayna hava savunma füzesi nedeniyle iki kişi hayatını kaybetmişti.