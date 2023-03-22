NATO ülkelerinin savunma harcamaları 1,17 trilyon dolara çıktı

"Daha fazlasını daha hızlı yapmalıyız." diyen Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Temmuzda Vilnius'ta yapacağımız zirvede, GSYH'nin asgari yüzde 2'sinin savunmamıza yatırılması kaydıyla müttefiklerin daha iddialı bir yeni savunma yatırımı taahhüdünde mutabık kalmalarını bekliyorum. Bu yeni ve daha çekişmeli dünyada güvenliğimizin garanti altında olduğunu düşünemeyiz."