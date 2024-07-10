NATO Zirvesi | Stoltenberg'ten Rusya mesajı: Kazanmasına izin veremeyiz

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da NATO'nun 75. yılı anma etkinliği düzenlendi. Başkan Joe Biden, Ukrayna'ya ek hava savunma desteği sözü verdi. Genel Sekreter Jens Stoltenberg de "Rusya'nın kazanmasına izin veremeyiz" dedi. Stoltenberg, NATO'nun tarihin en uzun ve en başarılı ittifakı olduğunu belirtti.

NATO Zirvesi | Stoltenberg'ten Rusya mesajı: Kazanmasına izin veremeyiz - 1

NATO ülkeleri, 75. yıl anma etkinliğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bir araya geldi.

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NATO Zirvesi | Stoltenberg'ten Rusya mesajı: Kazanmasına izin veremeyiz - 2

NATO Zirvesi'ne katılacak ülkelerin liderleri Andrew W. Mellon Oditoryumu'nda önce toplu fotoğraf çektirdi.

NATO Zirvesi | Stoltenberg'ten Rusya mesajı: Kazanmasına izin veremeyiz - 3

Ardından, İkinci Dünya Savaşı'ndan NATO'nun kuruluşuna, Bosna Savaşı'ndan Ukrayna Savaşı'na kadar birçok konuda görsellerin olduğu video izletildi.

NATO Zirvesi | Stoltenberg'ten Rusya mesajı: Kazanmasına izin veremeyiz - 4

Videonun bitiminde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg söz aldı. Stoltenberg, Kuzey Atlantik Anlaşması"na büyük saygı duyduğunu belirterek, anlaşma sayesinde barışın korunduğunu vurguladı.

NATO Zirvesi | Stoltenberg'ten Rusya mesajı: Kazanmasına izin veremeyiz - 5

NATO'nun tarihin en başarılı ittifakı olduğunu belirten Stoltenberg, Ukrayna Savaşı'na da değindi. Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz" dedi.  Stoltenberg,  aksi takdirde bunun diğer otoriter rejimleri de cesaretlendireceğini savundu.

NATO Zirvesi | Stoltenberg'ten Rusya mesajı: Kazanmasına izin veremeyiz - 6

Stoltenberg'in ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden konuştu. Ukrayna'ya hava savunma desteği sözü veren Biden, "Ukrayna'nın hava savunması için tarihi bir bağış yapacağımızı duyurmak istiyorum. ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya, Ukrayna'ya ilave 5 stratejik hava savunma sistemi için teçhizat sağlayacak. Gelecek aylarda ise ABD ve ortakları, Ukrayna'ya onlarca ilave taktik hava savunma sistemi sağlayacak." dedi.

NATO Zirvesi | Stoltenberg'ten Rusya mesajı: Kazanmasına izin veremeyiz - 7

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile durmayacağını da belirtti. Biden, "Ancak şunu bilin ki, Ukrayna bizim kolektif desteğimizle Rusya'yı durduracaktır" açıklamasını yaptı.

NATO Zirvesi | Stoltenberg'ten Rusya mesajı: Kazanmasına izin veremeyiz - 8

Amerikan Başkanı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e "Başkanlık Özgürlük Madalyası" takdim etti.

NATO Zirvesi | Stoltenberg'ten Rusya mesajı: Kazanmasına izin veremeyiz - 9

NATO'nun 75. yılı anma etkinliğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

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