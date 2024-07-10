NATO Zirvesi | Stoltenberg'ten Rusya mesajı: Kazanmasına izin veremeyiz
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da NATO'nun 75. yılı anma etkinliği düzenlendi. Başkan Joe Biden, Ukrayna'ya ek hava savunma desteği sözü verdi. Genel Sekreter Jens Stoltenberg de "Rusya'nın kazanmasına izin veremeyiz" dedi. Stoltenberg, NATO'nun tarihin en uzun ve en başarılı ittifakı olduğunu belirtti.
NATO ülkeleri, 75. yıl anma etkinliğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bir araya geldi.