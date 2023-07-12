NATO Zirvesi'nde 2. gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslara devam ediyor

NATO üyesi ülkelerin liderleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen zirve toplantısının ikinci gününde bir araya geldi. Liderler buluşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temaslarına devam ediyor.

NATO Zirvesi'nde 2. gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslara devam ediyor - 1

Devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

Toplantıya 31 üye ülke liderinin yanı sıra NATO üyeliğine davet edilen ülke sıfatıyla İsveç de katılıyor. Ayrıca NATO'nun Hint-Pasifik ortakları Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda ile Avrupa Birliği (AB) de toplantıda temsil ediliyor.

DÜNYA HABERLERİ

NATO Zirvesi'nde 2. gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslara devam ediyor - 2

Toplantının açılışında konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Avrupa ve Atlantik'te bölgesel bir ittifak olduğunu ancak karşı karşıya kalınan zorlukların küresel olduğunu söyledi.

NATO Zirvesi'nde 2. gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslara devam ediyor - 3

"KURAL TEMELLİ KÜRESEL DÜZEN İÇİN BİRLİKTE DURMALIYIZ"


Stoltenberg, Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinde yaşananların birbirleri açısından önem taşıdığını, Ukrayna'daki savaşın küresel yansımaları olduğunu, terör ve siber tehditlerin sınır tanımadığını, otoriter rejimlerin yakınlaştığını dile getirdi.

"Kural temelli küresel düzen için birlikte durmalıyız" diyen Stoltenberg, bu yüzden bugünkü NATO Zirvesi'ne ortakların katılımının önemli olduğunu kaydetti.

NATO Zirvesi'nde 2. gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslara devam ediyor - 4

ERDOĞAN TEMASLARA DEVAM EDİYOR

Sabahki liderler toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez'le görüşmesinin ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yle bir araya geldi. 

DAHA FAZLA GÖSTER