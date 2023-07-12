NATO Zirvesi'nde 2. gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslara devam ediyor
NATO üyesi ülkelerin liderleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen zirve toplantısının ikinci gününde bir araya geldi. Liderler buluşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temaslarına devam ediyor.
Devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.
Toplantıya 31 üye ülke liderinin yanı sıra NATO üyeliğine davet edilen ülke sıfatıyla İsveç de katılıyor. Ayrıca NATO'nun Hint-Pasifik ortakları Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda ile Avrupa Birliği (AB) de toplantıda temsil ediliyor.