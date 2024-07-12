NATO Zirvesi'ne Biden'ın gafları damga vurdu

ZELENSKİ'YE "PUTİN" DEDİ

Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den yanlışlıkla "Başkan Putin" diye söz etti.

Biden, NATO zirvesinde yaptığı konuşmada, "Ve şimdi sözü, cesareti kadar kararlılığı da olan Ukrayna Devlet Başkanı Putin'e bırakmak istiyorum, bayanlar ve baylar" diyerek salondakilerin hayretler içinde kalmasına neden oldu.