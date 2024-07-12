NATO Zirvesi'ne Biden'ın gafları damga vurdu
ABD Başkanı Joe Biden, Washington'daki NATO zirvesi sırasında yaptığı konuşmada bir süredir devam eden kafa karışıklığını bir kez daha gözler önüne serdi. 81 yaşındaki başkan, yeniden seçilmek için çok yaşlı olduğu yönündeki endişeleri gidermeye çalışırken talihsiz bir dizi gafa imza attı.
GAFLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR
ABD Başkanı Joe Biden, Washington'daki NATO zirvesi sırasında çok yaşlı olduğu yönündeki endişeleri gidermeye çalışırken talihsiz bir dizi gafa imza attı.
Çocukluk döneminde kekemeliği yenen Biden'ın uzun siyasi kariyerinde sözlü gaflar yapması alışılmadık bir durum değil.
Ancak geçen ay başkanlık yarışındaki rakibi Donald Trump'a karşı verdiği kötü tartışma performansının ardından tüm davranışları yeniden mercek altında.