NATO Zirvesi'ne Biden'ın gafları damga vurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Washington'daki NATO zirvesi sırasında yaptığı konuşmada bir süredir devam eden kafa karışıklığını bir kez daha gözler önüne serdi. 81 yaşındaki başkan, yeniden seçilmek için çok yaşlı olduğu yönündeki endişeleri gidermeye çalışırken talihsiz bir dizi gafa imza attı.

NATO Zirvesi'ne Biden'ın gafları damga vurdu - 1

GAFLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

ABD Başkanı Joe Biden, Washington'daki NATO zirvesi sırasında çok yaşlı olduğu yönündeki endişeleri gidermeye çalışırken talihsiz bir dizi gafa imza attı.

Çocukluk döneminde kekemeliği yenen Biden'ın uzun siyasi kariyerinde sözlü gaflar yapması alışılmadık bir durum değil.

Ancak geçen ay başkanlık yarışındaki rakibi Donald Trump'a karşı verdiği kötü tartışma performansının ardından tüm davranışları yeniden mercek altında.

DÜNYA HABERLERİ

NATO Zirvesi'ne Biden'ın gafları damga vurdu - 2

ZELENSKİ'YE "PUTİN" DEDİ

Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den yanlışlıkla "Başkan Putin" diye söz etti.

Biden, NATO zirvesinde yaptığı konuşmada, "Ve şimdi sözü, cesareti kadar kararlılığı da olan Ukrayna Devlet Başkanı Putin'e bırakmak istiyorum, bayanlar ve baylar" diyerek salondakilerin hayretler içinde kalmasına neden oldu.

NATO Zirvesi'ne Biden'ın gafları damga vurdu - 3

Biden, kısa sürede hatasını fark ederek "Başkan Putin mi? Başkan Zelenski! Putin'i yenmeye çok odaklanmışım” ifadelerini kullandı.

NATO Zirvesi'ne Biden'ın gafları damga vurdu - 4

YARDIMCISI HARRIS'İ TRUMP İLE KARIŞTIRDI

Biden, konuşması sırasında başkan yardımcısı Kamala Harris ile rakibi Trump'ın adını karıştırdı.

Reuters, basın toplantısı sırasında Biden'a Başkan Yardımcısı Harris'e olan güvenine ilişkin soru sordu.

Biden bu soruya yanıt verirken rakibi ve yardımcısını karıştırarak, "Bakın, Başkan Yardımcısı Trump başkan olmaya uygun olmasaydı onu başkan yardımcısı olarak seçmezdim" ifadelerini kullandı.

NATO Zirvesi'ne Biden'ın gafları damga vurdu - 5

"BAŞKOMUTAN" GAFI

Biden, ayrıca basın toplantısı sırasında "Genelkurmay Başkanları" ifadesini bulmakta da zorlandı.

Ülkenin en üst düzey üniformalı askeri liderlerinden oluşan grubu yanlışlıkla "başkomutan" olarak adlandırdı.

NATO Zirvesi'ne Biden'ın gafları damga vurdu - 6

KENDİ ÜNVANINI KULLANDI

Biden, "Ve ordumuz başkomutanımın, genelkurmay başkanlarımızın, ordunun, savunma bakanımızın ve istihbarat personelimizin tavsiyelerine uymak için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Bu sayede yanlışlıkla ABD Başkanı olarak kendisinin selinde tuttuğu rütbeyi kullanmış oldu.

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